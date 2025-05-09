يتناول دونالد ترامب أدوية في الكوليسترول

يكشف أول فحص طبي للرئيس دونالد ترامب في فترة ولايته الثانية أنه ألقى بضعة جنيهات منذ فحصه لعام 2018. بصرف النظر عن تشخيص التخلص من مرض التهاب المفاصل وبعض الأمراض الجلدية ، يقال إنه في صحة “ممتازة” ، وفقًا لتقرير 2025.
مرة أخرى في عام 2018 ، بقي الكوليسترول الكلي لترامب 223 ملليغرام لكل ديسيليتر (MG/DL) ، مع مستوى LDL (الكوليسترول “السيئ) البالغ 143. في ذلك الوقت ، كان يتناول 10 ملليغرام من روزوفاستاتين ، وهو عقار ستاتين يستخدم لخفض الكوليسترول. لاحظ طبيب البيت الأبيض في ذلك الوقت ، الدكتور روني جاكسون ، خططًا لزيادة الجرعة لتحسين ملف الكوليسترول في ترامب.
بسرعة إلى الأمام حتى عام 2025 ، وتظهر النتائج تحسنًا كبيرًا. انخفض الكوليسترول الكلي في ترامب إلى 140 الآن ، وقد انخفض LDL إلى 51. في حين أن التقرير الجديد لا يذكر مدى زيادة جرعة روسوفاستاتين ، إلا أنه يدرج دواء إضافي: Ezetimibe. على عكس الستاتين ، يعمل Ezetimibe عن طريق منع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء الدقيقة ، مما يوفر آلية مختلفة للمساعدة في الحفاظ على المستويات قيد الفحص.
يمكن أن تكون إضافة ezetimibe إلى الستاتين فعالة في خفض الكوليسترول العنيدة
الستاتين هي الأدوية الأكثر شيوعا لعلاج ارتفاع الكوليسترول. أدوية مثل روزوفاستاتين تعمل عن طريق تقليل إنتاج الكبد للكوليسترول. ونتيجة لذلك ، فإن الكبد يسحب المزيد من الكوليسترول من الدم لصنع الصفراء والهرمونات وفيتامين د. روزوفاستاتين بجرعات تتراوح بين 5 إلى 40 ملليغرام ، لكن جرعة 40 مليون مليغرام عادة ما تكون مخصصة للأشخاص الذين تظل الكوليسترول LDL عالياً على الرغم من الجرعات المنخفضة (لكل عقار. بميل). الآثار الجانبية الشائعة من الستاتين تشمل الصداع ، وآلام العضلات ، والتعب. ومع ذلك ، يمكن أن تحدث مشكلات أكثر خطورة مثل تلف العضلات أو مشاكل الكبد ، خاصة في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو أولئك الذين يتناولون جرعات أعلى.
لتجنب هذه الآثار الجانبية ، قد يختار بعض الأشخاص أخذ ezetimibe فوق الستاتين لخفض الكوليسترول. نظرًا لأن Ezetimibe يعمل بشكل مختلف في الجسم ، يمكن استخدامه مع الستاتين عندما لا يقلل الستاتين وحده الكوليسترول. تشمل الآثار الجانبية المحتملة لـ Ezetimibe التهابات الجهاز التنفسي العلوي أو الإسهال أو التعب. وفقًا لمراجعة 2016 في Deutsches ärzteblatt International ، فإن الجمع بين Ezetimibe مع الستاتين يمكن أن يقلل قليلاً من خطر مشاكل القلب مقارنة بأخذ الستاتين وحده. المزيج هو أيضا أكثر فعالية في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
هل يجب أن تتناول أدوية الكوليسترول؟
يمكن لبعض الأشخاص خفض الكوليسترول في الكوليسترول دون أي دواء من خلال تغييرات نمط الحياة مثل تناول نظام غذائي غني بالألياف ، والحصول على 150 دقيقة على الأقل من التمرين في الأسبوع ، وفقدان الوزن ، وتراجع الكحول ، والإقلاع عن التدخين. لأن ترامب يمتنع عن الكحول والتبغ ، اقترح طبيب ترامب في عام 2018 أنه يغير نظامه الغذائي وممارسة الرياضة أكثر. بينما فقد بعض الوزن ، لا يزال نظام ترامب اليومي أقل من نجمي.
إذا كانت استراتيجيات نمط الحياة لا تقلل من LDL أو تعزز HDL (هذا هو النوع الجيد) ، فقد تحتاج إلى التفكير في دواء الكوليسترول. قد يكون لدى بعض الأشخاص حالة وراثية تسمى فرط كوليسترول الدم العائلي ، حيث يتم إعادة تدوير الكوليسترول LDL بشكل سيئ عبر الجسم. قد يكون للأشخاص الآخرين الذين يعانون من طفرة وراثية APOE4 أيضًا نسبة عالية من الكوليسترول LDL وقد يتطلبون دواءًا لخفض الكوليسترول. قد ترغب أيضًا في إلقاء نظرة على خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2. يمكن أن يحدد اختبار درجة الكالسيوم خطر تصلب الشرايين ، وقد تتطلب درجة عالية من أخذ الستاتين.
وفقًا لطب Yale ، تعتبر الستاتين أدوية آمنة وفعالة لخفض الكوليسترول. على الرغم من أن حوالي 15 ٪ من الأشخاص يعانون من آثار جانبية من الستاتين ، إلا أن البعض قد لا يتسامح معهم جيدًا. بالنسبة لبعض الأشخاص ، فإن الستاتين ليس فعالًا أو قد يحتاج إلى دفعة من دواء إضافي مثل Ezetimibe. الستاتين و ezetimibe ليست أدوية الكوليسترول الوحيدة. تشمل الخيارات الأخرى لخفض الكوليسترول في الكوليسترول مثبطات PCSK9 ، و serquestrants حمض الصفراء ، والليفية ، على الرغم من أن العديد من هذه الخيارات لها آثار جانبية أيضًا.