يتناول دونالد ترامب أدوية في الكوليسترول

يكشف أول فحص طبي للرئيس دونالد ترامب في فترة ولايته الثانية أنه ألقى بضعة جنيهات منذ فحصه لعام 2018. بصرف النظر عن تشخيص التخلص من مرض التهاب المفاصل وبعض الأمراض الجلدية ، يقال إنه في صحة “ممتازة” ، وفقًا لتقرير 2025.

مرة أخرى في عام 2018 ، بقي الكوليسترول الكلي لترامب 223 ملليغرام لكل ديسيليتر (MG/DL) ، مع مستوى LDL (الكوليسترول “السيئ) البالغ 143. في ذلك الوقت ، كان يتناول 10 ملليغرام من روزوفاستاتين ، وهو عقار ستاتين يستخدم لخفض الكوليسترول. لاحظ طبيب البيت الأبيض في ذلك الوقت ، الدكتور روني جاكسون ، خططًا لزيادة الجرعة لتحسين ملف الكوليسترول في ترامب.

بسرعة إلى الأمام حتى عام 2025 ، وتظهر النتائج تحسنًا كبيرًا. انخفض الكوليسترول الكلي في ترامب إلى 140 الآن ، وقد انخفض LDL إلى 51. في حين أن التقرير الجديد لا يذكر مدى زيادة جرعة روسوفاستاتين ، إلا أنه يدرج دواء إضافي: Ezetimibe. على عكس الستاتين ، يعمل Ezetimibe عن طريق منع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء الدقيقة ، مما يوفر آلية مختلفة للمساعدة في الحفاظ على المستويات قيد الفحص.