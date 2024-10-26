يتنبأ أقدم يانكي آرت شالوك على قيد الحياة بنتيجة بطولة العالم

أقدم يانكي على قيد الحياة يشاهد فريقه في بطولة العالم.

يتوقع آرت شالوك – الرامي الجنوبي الذي حل محل ميكي مانتل في القائمة عندما تم استدعاؤه إلى الدوريات الكبرى في عام 1951 – أن القاذفات سوف تتغلب على دودجرز المكروه في ستة.

قال الرجل البالغ من العمر 100 عام: “عليهم فقط أن يحصلوا على بعض الضربات”. “والرمي الجيد.”

بعد المباراة الأولى يوم الجمعة – والتي انتهت للأسف بفوز فريدي فريمان بالبطولات الأربع الكبرى، مما وضع فريق يانكز خلف 0-1 في السلسلة قبل مباراة ليلة السبت – كانت معنوياته لا تزال عالية.

“آه، سوف يعودون، لقد كانت المباراة الأولى فقط، وكانت مباراة رائعة!” قال.

شالوك، وهو أب لطفلين وجد لخمسة أطفال وجد أكبر لطفلين، لا يستطيع الانتظار حتى يفوز فريق المقلمات بلقبهم العالمي الثامن والعشرين.

من المؤكد أنه سيعيده إلى عام 1951 و52 و53 – عندما فاز أكبر لاعب في الدوري على قيد الحياة بحلقات بطولة العالم الخاصة به مع الفريق.

في الواقع، سيكون الأمر بمثابة تجربة سابقة لشالوك لأنه في عامي 52 و53، فاز فريق يانكيز على دودجرز، الذي لعب في بروكلين في ذلك الوقت وكان يقوده الخالد جاكي روبنسون.

ولا يزال يرتدي بكل فخر خاتم 1951، وقد أهدى خاتم 52 لحفيده زاكاري. لكنه لا يستطيع العثور على بلينغ 1953.

وقال عن حبيبته دونا التي توفيت العام الماضي بعد 76 عاما من الزواج: «زوجتي خبأتها ونسيت أين وضعتها».

وسيشاهد المباريات في دار كبار السن في سونوما، كاليفورنيا، حيث يعيش. حضرت حفيدته سامانثا وزوجتها كريستين حفل المشاهدة للمباراة الأولى يوم الجمعة.

يتذكر شالوك أنه تم استدعاؤه من القصر في عام 1951.

“كان عليهم أن يفسحوا المجال لي في القائمة. كان عليهم التخلص من شخص ما، لذلك أرسلوا مانتل إلى مدينة كانساس. لكنه عاد بعد بضعة أشهر وصنع لنفسه اسما رائعا”.

بصفته مبتدئًا، عاش في فندق كونكورس بلازا، على بعد بنايتين من استاد يانكي، وسكن مع صائد قاعة المشاهير المستقبلي يوغي بيرا.

“كان يوغي زميلي في الغرفة عندما انضممت إلى فريق يانكيز لأول مرة لأنه كان يعرف كل الضاربين والدوري وما إلى ذلك. لقد كان جيدًا جدًا في ذلك. يتذكر قائلاً: “كنت أعيش معه في الغرفة معظم الوقت”.

لقد تحدث عن زميله وأسطورة يانكي جو ديماجيو.

“لقد أحببت اللعب مع جو. لقد كان من دواعي سروري وإثارة مجرد مشاهدته وهو يلعب. لقد جعل كل شيء يبدو سهلاً للغاية، الكرات الطائرة وكل شيء آخر. كان لديه ذراع قوية وكان مجرد لاعب كرة رائع. قال: “واحد من الأفضل”.

قبل أن يصبح محترفًا، خدم شالوك في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية – ولم يحلم أبدًا بالوصول إلى الدوريات الكبرى. “لم أشاهد مباراة بيسبول لمدة ثلاث سنوات. يتذكر قائلاً: “لم أكن أعرف ما هي لعبة البيسبول بحق الجحيم”.

الآن، ينسب شالوك الفضل إلى مسيرته في لعبة البيسبول في إبقائه شابًا. ومع ذلك، فهو يتمنى لو كان يلعب اليوم بسبب الأموال الضخمة التي يجنيها اللاعبون.

“في ذلك الوقت، كان المبلغ خمسة آلاف دولار للمبتدئ الذي يجلس على مقاعد البدلاء. الآن يحصلون على 475 ألف دولار وهم جالسون على مقاعد البدلاء». “أنا أبكي. . . عندما أسمع عن تلك الرواتب”.

عندما بلغ 100 عام في أبريل، قام فريق يانكيز بتصوير مقطع فيديو مع لاعبين يقدمون رسائل تهنئة وأرسلوا له قميصًا موقعًا عليه رقم 100. وقال له الرامي النجم جيريت كول: “أراهن أنك ربما لا يزال بإمكانك توجيه ضربة. “

عندما طُلب منه أن يتذكر انتصاراته الثلاثة في بطولة العالم، ضحك قائلاً: “كيف احتفلت؟ بيرة أخرى.”