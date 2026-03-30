يتهرب Eagles GM من الحديث التجاري مع AJ Brown بعبارات مألوفة

لا بد أن المدير العام لفريق إيجلز هووي روزمان كان يتدرب على هذا الأمر في مرآة الحمام عدة مرات.

عندما سُئل روزمان عن مستقبل إيه جاي براون في فيلادلفيا في مناسبات متعددة في اجتماعات الدوري، كان لديه نفس الإجابة المتكررة للصحفيين الذين يطالبون بالشائعات التجارية المستمرة التي تدور حول جهاز استقبال الخيول الخاص به.

وقال روزمان يوم الأحد، وفقاً لشبكة ESPN: “أدرك أن هناك اهتماماً بقصة إيه جاي براون. ولسوء الحظ، ليس لدي منزل تحت صخرة”. “لكن إجابتي على أي سؤال حول AJ Brown هي أن AJ Brown هو عضو في فريق Eagles. من وجهة نظري، أي شيء تسألني عنه حول AJ Brown، سأعود مباشرة إلى تلك الإجابة. لكنني أتفهم الاهتمام. لقد عرضت على التلفزيون، وأرى أن هناك اهتمامًا، لكن إجابتي هي أن AJ Brown هو عضو في Philadelphia Eagles.”

من الواضح أن النسور قد أجروا مناقشات حول براون خلال فترة الإجازة، ولا يزال من الممكن أن يتم تداوله بالفعل في فترة الإجازة هذه، على الرغم من أن هذا بعيد عن اليقين.

تعتبر أي تجارة تتعلق ببراون معقدة ومن المرجح أن تحتاج إلى إكمالها بعد الأول من يونيو.

وقع براون عقدًا مدته ثلاث سنوات بقيمة 96 مليون دولار في أبريل 2024 مع ضمانات بقيمة 84 مليون دولار، وهو ما يبدو أنه لم يخيف باتريوتس أو رامز، الذين ترددت شائعات عن تورطهم في المحادثات التجارية.

بين تأكيدات روزمان المتكررة بأن براون عضو في فريق النسور في هذه اللحظة بالذات، أضاف أن أفكار بناء قائمته لم تتغير أبدًا.

وأضاف روزمان: “سيعتمد بناء القائمة من منظور كلي على رؤية. وهذه الرؤية لا تتغير بلاعب واحد بعينه”.

لا يزال هناك اختلاف صارخ في رد فعل روزمان، الذي ألقى في السابق بعض الماء البارد على فكرة تداول براون في وقت سابق من موسم الإجازة.

وقال روزمان عن براون في يناير/كانون الثاني: “من الصعب العثور على لاعبين رائعين في اتحاد كرة القدم الأميركي، وأي جاي لاعب عظيم”. أعتقد من وجهة نظري، هذا ما سنخرج ونبحث عنه عندما نخرج هنا في وكالة حرة، في المسودة، نحاول فقط العثور على لاعبين رائعين يحبون كرة القدم، وهو ذلك الرجل.

أضاف النسور إيليا مور وماركيز “هوليوود” براون في وقت سابق من هذا الموسم، وربما يشير ذلك إلى تغييرات في الجزء العلوي من غرفة الاستقبال، والتي ستعيد الوجه المألوف ديفونتا سميث.

فازت فيلادلفيا بنتيجة 11-6 لكنها خرجت من الدور الأول من التصفيات.