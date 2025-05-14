يتوجه Roki Sasaki إلى IL في أحدث انتكاسات لموظفي Dodgers Pitching

لوس أنجلوس – هبطت لوس أنجلوس دودجرز الصاعد روكي ساساكي في القائمة المصابة يوم الثلاثاء مع إصابة الكتف الأيمن.

أخبر الفريق أن ذراعه كانت مؤلمة بعد بدايته الأخيرة التي ربح فيها خمسة أيام للراحة لأول مرة في التخصصات.

ألقى ساساكي أربعة أدوار وتخلى عن خمسة أشواط على 61 ملعب يوم الجمعة في أريزونا.

وقال المدير ديف روبرتس قبل أن يعلن الفريق أن ساساكي قد تم تهميشه: “جسديًا كان مؤلمًا قليلاً بعد ذلك ، وهذا شيء ما زلنا نحاول اكتشافه ، ما هو طبيعي وما هو طبيعي”. “نريد أن نتأكد من أنه في مكان جيد جسديًا.”

الصعود الأيمن هو 1-1 مع 4.72 عصر في ثمانية بدايات.

لديه 24 تمرين في 34 1/3 أدوار بينما كان يحتجز الضاربون المعارضين إلى متوسط ​​0.22.

كان من المقرر أن يبدأ ساساكي يوم الخميس ضد ألعاب القوى.

انضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من اليابان إلى Dodgers في يناير بعد أن أمضى السنوات الأربع الماضية مع مشاة البحرية Chiba Lotte من Nippon Professional Baseball League.

كان ساساكي معروفًا برمي 100 ميل في الساعة في اليابان وفي أول ظهور له في الدوري ضد شيكاغو الأشبال في طوكيو في مارس ، وصل مرارًا وتكرارًا إلى 99 ميلاً في الساعة في الشوط الأول.

لكنه كافح من أجل العثور على نفس الرمز البريدي على الكرة السريعة منذ ذلك الحين ، مع انخفاض سرعته إلى منتصف التسعينيات.

وقال روبرتس: “ما زلنا نحاول إجراء محادثات لمعرفة مكان وجوده”. “في نهاية اليوم ، نريد أن نتأكد من أنه يؤدي إلى قدراته وحتى قدراتنا وتوقعاتنا.

“هناك الكثير من الأشياء التي نحاول الخروج منها الآن مع روكي.”

تم سحب ساساكي من أول ظهور له في ملعب دودجر في الشوط الثاني بسبب قضايا السيطرة.

تم عرض وجهه الحزين وعينين المسيل للدموع على تغذية تلفزيونية يابانية.

إصابته هي أحدث ضربة لتناوب المتهربين.

بليك سنيل وتايلر غلاسنو مدرجان في القائمة المصابة ، على الرغم من أن كلايتون كيرشو من المقرر أن يصنع أول موسم يوم السبت بعد أن بدأ الموسم على IL.

تم استدعاء Hander JP Feyereisen لقضاءه الثاني مع Dodgers هذا الموسم.