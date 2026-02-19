يتورط فريق ريد سوكس في جدل بشأن القميص المنزلي لعام 2026

لم يكن فريق Sox هو الشيء الوحيد الذي بقي باللون الأحمر في بوسطن بعد ملحمة من ثلاثة أجزاء حول حادث تصميم القميص.

اعترف الفريق بمشاكل تتعلق بقمصان الفريق المضيفة لعام 2026 يوم الأربعاء، حيث تم خياطة بعض الجزء الأمامي من حرف D باللون الأحمر وS باللون Sox مباشرة فوق الأنابيب الحمراء التي تنزل في منتصف الجزء العلوي. عادة، يكون هناك فاصل بسيط بين المنطقتين، وكان الخطأ أقل وضوحًا في الجزء العلوي من زي التدريب الربيعي ذو اللون الأحمر بالكامل.

كانت علامة نايكي الشهيرة على الكتف الأيمن أقرب بكثير إلى الأنابيب الحمراء مقارنة بالموسم الماضي، وكانت الأنابيب نفسها أعلى بكثير حول الرقبة.

أضافت بوسطن إلى المشاكل فقط من خلال معالجة الأخطاء والمخاوف بشأن الزي الرسمي في بيان، ثم في بيان معدل ثم توضيح إضافي حول أين يقع اللوم في اللغط.

قال فريق ريد سوكس في بيانهم الأول: “كجزء من عودة دوري البيسبول الرئيسي إلى قالب قميص 2023، وافقنا على تصميم لقمصاننا البيضاء، بمجرد إنتاجها ورؤيتها شخصيًا، شعرنا أنه يجب أن يكون هناك مسافة أكبر بين الحروف والأنابيب”. “بالتعاون مع MLB وFanatics، نقوم بتعديل الملابس البيضاء لتحقيق هذا الفصل. ستكون القمصان المحدثة جاهزة ليوم الافتتاح.”

تم استبدال المنشور المحذوف منذ ذلك الحين ببيان جديد – وتصنيف إضافي – يبدو أنه محاولة لإبعاد المتعصبين، الذين ينتجون قمصان MLB على أرض الملعب، عن الخطأ.

تمت إضافة العبارات “التي أنتجها المتعصبون وفقًا لمواصفاتنا تمامًا” و”نحن ممتنون لشركائنا لدعمهم المستمر” إلى البيان الرسمي الثاني.

رد حساب X الرسمي لـ Red Sox لاحقًا على منشوره الخاص لدعم المتعصبين بشكل أكبر.

وكتب الفريق: “لكي نكون واضحين، تم اختيار التصميم الأصلي من قبل فريق ريد سوكس. تم تنفيذ المتعصبين وفقًا لمواصفاتنا وكانوا شريكًا متميزًا طوال الوقت”. “إنهم لا يستحقون اللوم ونحن ممتنون لهم لصنع القمصان الجديدة في الوقت المناسب ليوم الافتتاح.”

جلبت التغييرات والإضافات الكثير من ردود الفعل العنيفة من المشجعين وطريقة تعامل الفريق معها، بما في ذلك مؤسس Barstool Sports ومشجع الرياضة المتحمس في بوسطن ديف بورتنوي.

“هل قام فريق Red Sox للتو بنشر وحذف تغريدة تقول إن قمصان المتعصبين الخاصة بهم سيئة؟” لقد كتب في منشور اقتباس بثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة.

أضاف بورتنوي أيضًا ميمًا لجون كراسينسكي من “المكتب” مع تسمية توضيحية تقول: “حسنًا… نعم بالتأكيد”.

يحاول فريق Red Sox تحسين حملة 89-73 التي شهدت ارتدادهم من التصفيات في جولة البطاقة البرية من قبل المنافس يانكيز.