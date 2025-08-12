يتوسل سيباستيان تيلتير إلى دونالد ترامب العفو قبل فترة السجن

يدعو نجم بروكلين هوبز السابق سيباستيان تيلتير الرئيس دونالد ترامب إلى منحه العفو الثاني الأخير قبل أن يضطر إلى التقرير إلى السجن يوم الثلاثاء لقضاء عقوبة السجن لمدة ستة أشهر.

TELFAIR ، الذي لعب دور البطولة في مدرسة أبراهام لنكولن الثانوية في جزيرة كوني وارتد حول الدوري الاميركي للمحترفين ، وزُعم أنه فشل في تلبية شروط صفقة الإقرار بالذنب المتعلقة بقضية احتيال في مجال الرعاية الصحية التي اختتم فيها ، وقررت تقديم نداء آخر لترامب خلال مقابلة مع TMZ.

وقال خلال مقابلة في شوارع نيويورك: “ترامب ، انتقل إلى قصتي وسوف تريد بالتأكيد العفو عني”. “ستحمل لي مسؤولية وتريد مني الاستمرار في القيام بعمل جيد. لكنني فعلت جيدًا أن أرسل أي شخص إلى السجن”.

وصف تيلتير الموقف بأنه “غير عادل للغاية” وأخبر المنفذ أنه “مجنون” كان عليه قضاء بعض الوقت في السجن الفيدرالي.

قال نجم كرة السلة في المدارس الثانوية السابقة إنه كان مشكلة في الأعمال الورقية التي أدت إلى الوضع الحالي الذي يجد نفسه فيه.

وقال تيلتير أثناء حديثه إلى TMZ: “أعرف أن دونالد ترامب قد حصلت على بعض الأشياء الكبيرة ، لكن دونالد ترامب ، أحتاج منك أن تأتي” … امنح ابك عفوًا حتى أتمكن من البقاء في المنزل مع طفلي “.

كان Telfair من بين عدد من لاعبي الدوري الاميركي للمحترفين السابقين الذين زُعم أنهم يديرون مخططًا لمحاولة خداع خطة الرعاية الصحية في الدوري من ما يقرب من 4 ملايين دولار في عام 2021.

وقد حُكم عليه لأول مرة بالسجن في الوقت الذي خدمه بالإضافة إلى إطلاق خاضع للإشراف لمدة ثلاث سنوات ، ولكن تم إعادة صياغة هذا الصيف إلى ستة أشهر في السجن لفشله في الالتزام بشروط إطلاق سراحه.

حاول Telfair وضع تدور إيجابي على الموقف ، قائلاً إنه يخطط لكتابة كتاب وكان يوثق قصته.

لعب 10 مواسم في الدوري الاميركي للمحترفين ، مع توقف في ولاية مينيسوتا وبورتلاند وفينيكس وبوسطن ولوس أنجلوس وأوكلاهوما سيتي وتورونتو وكليفلاند بعد أن أصبح حارسًا نادرًا لقفز مباشرة من المدرسة الثانوية. تمت صياغته رقم 13 من قبل Timberwolves في عام 2004.