يتولى Cal Raleigh منصب المراهنة على مراهنات AL MVP بعد الوصول إلى 60 علامة تشغيل المنزل

كان الدوري الأمريكي MVP باسم هارون جادف لمدة اثنين من المواسم الثلاثة الأخيرة ، لكنه ربما يكون قد قابل مباراته أخيرًا.

تنمو حملة Cal Raleigh لعام 2025 بشكل غير مسبوق يومًا بعد يوم ، حيث تم سحب الماسك Mariners قبل القاضي باعتباره المفضل -220 MVP في Draftkings Sportsbook عقب جهد من المنزل يوم الأربعاء.

تم تسعير القاضي الآن في +180.

أصبح رالي ، الذي حقق منزله في المنزل رقم 59 و 60 في فريق Mariners 9-2 من Rockies ، اللاعب السابع في تاريخ MLB ليضرب تلك الهضبة.

إنه أول صياد في التاريخ يصل إلى هذه العلامة.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسعير شخص آخر غير القاضي بأقصر احتمالات السوق منذ افتتاحه كمفضل +310.

قام أداء Raleigh Galvanic في The Plate بسحب Mariners إلى لقب AL West Division-الأول منذ موسمهم رقم 116 فاز في عام 2001.

أثناء خفض .248/.361/.598 ، تمتلك Raleigh 125 RBI (رقم 2 بشكل عام) ويعكس حرب 7.2 (رقم 5 بشكل عام).

في ملاحظة متزامنة ، كان القاضي هو آخر مشارك للنادي 60 عندما كسر سجل روجر ماريس لمدة 62 كرة طويلة في عام 2022.

فاز بأول MVP في تلك السنة ، وخفض .311/.425/.686.

<br />

لكن قائد يانكيز لم يتضاءل على الإطلاق. في الواقع ، إنه أفضل بكثير. انتقام .328/.455/.681 و 51 منزل من المنزل ، هو في وتيرة لقب الضرب ويقود MLB مع 9.3 حرب.

مع يانكيز أيضًا في التصفيات ، يبقى كلا الناديين أربع مباريات. ستحصل رالي على تبادل لإطلاق النار على الديك الرومي ضد روكي الصخور قبل استضافة المتهربين.

القاضي ، في الوقت نفسه ، لديه هبوط ناعم ضد White Sox و Orioles لإغلاقه.

لا تزال خطة أي من اللاعبين في هذه الألعاب يجب رؤيتها.

إذا كان هذا التحول في السوق يقول أي شيء بالنسبة لي ، فهذا أمران: أ) يدير الناخبون في BBWAA الوطن قبل كل شيء ، و ب) عليك أن تصل إلى مبلغ تاريخي منهم – وأن يكونوا صيادين – حتى الحصول على رصاصة في اغتصاب القاضي هذه الأيام.

