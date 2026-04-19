يثبت التوفير أن أي حلية قديمة يمكن صنعها لتبدو راقية

من الأثاث العتيق المصمم حسب الطلب إلى الحلي الرائعة، لن تعرف أبدًا ما هي الأحجار الكريمة التي ستتركها معك عند دخولك إلى متجر التوفير. على الرغم من أنه يمكنك الحصول على قطع مذهلة لتذهلك في منزلك، إلا أنه ليس عليك بالضرورة أن تبحث عن الأشياء الرائعة لزيادة مساحتك. في الواقع، هناك الكثير من متاجر التوفير التي يمكن أن تجعل منزلك يبدو أكثر تكلفة. ومع ذلك، على TikTok، يُظهر حساب “اصنعها بنفسك” وحساب التوفير مدى سهولة (ومتعة!) تحويل حلية قديمة الطراز إلى حامل شموع معاصر ومتطور لمساحتك باستخدام طلاء الرش والطبقة النهائية من الزنجار فقط. “لقد كانوا قبيحين جدًا لدرجة أنني كدت أن أتركهم خلفي…ولكن انتظر حتى ترى ما تحولوا إليه!” يقرأ التعليق. يمكن تطبيق هذا DIY البسيط على أي ديكور غير تقليدي وغير جميل لإضفاء مظهر أنيق على مساحتك.

في الفيديو، يأخذ المستخدم @touch.of.townsend المشاهد في مغامرة مقتصدة تتضمن التقاط مجموعة مهجورة تقريبًا من حاملات الشموع الزهرية المرمزة لعيد الفصح والتي تباع بالتجزئة بسعر 2 دولار. لم يروا هذه الحلي مناسبة تمامًا لمنزلهم، حتى تبادر إلى ذهنهم فكرة ذكية يمكنك صنعها بنفسك: قم برشها بطلاء معدني غير لامع، ثم قم بطبقة نهائية من الزنجار لمنحها مظهرًا طبيعيًا وحيويًا ولكن جديدًا. “لهذا السبب عليك أن تدخر الأشياء القبيحة!” يشرح النص الموجود في الفيديو. وهذا صحيح بشكل خاص إذا كان نمط ديكور منزلك يتضمن العثور على مقتنيات تعود إلى الخمسينيات أو الستينيات من القرن الماضي في متجر التوفير لاستكمال ديكور منزلك. مع أخذ هذه الفكرة في الاعتبار، تبدو إمكانيات التوفير وتخصيص الديكور لا حصر لها.