يثبت رينجرز أنهم شجعان ويسهل اختيارهم لبقية NHL

أمضت منظمة رينجرز الكثير من الوقت في الإعلان عن أن هدفها هو أن تصبح فريقًا أصعب للعب ضده.

ومن المثير للسخرية، أليس كذلك، مدى انتشار هذه الرسالة في السنوات الأخيرة. لأنه بعد ست سنوات من قول المدير العام السابق جيف جورتون لأول مرة – بعد خسارة الفريق أمام الأعاصير في جولة التصفيات لعام 2020 – أصبح فريق Blueshirts أحد الفرق الأقل شهرة في دوري الهوكي الوطني.

أصبحت مانهاتن الوجهة الأولى في جولة الدوري لمباراة سهلة.

كان ذلك بالتأكيد لأعضاء مجلس الشيوخ ليلة الأربعاء في ماديسون سكوير غاردن، حيث تم هزيمة رينجرز مرة أخرى بنتيجة 8-4 والتي اعتبرت أعلى مستوى لهم في الموسم الخامس على التوالي.