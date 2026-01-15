يثبت رينجرز أنهم شجعان ويسهل اختيارهم لبقية NHL

رياضة
يثبت رينجرز أنهم شجعان ويسهل اختيارهم لبقية NHL

أمضت منظمة رينجرز الكثير من الوقت في الإعلان عن أن هدفها هو أن تصبح فريقًا أصعب للعب ضده.

ومن المثير للسخرية، أليس كذلك، مدى انتشار هذه الرسالة في السنوات الأخيرة. لأنه بعد ست سنوات من قول المدير العام السابق جيف جورتون لأول مرة – بعد خسارة الفريق أمام الأعاصير في جولة التصفيات لعام 2020 – أصبح فريق Blueshirts أحد الفرق الأقل شهرة في دوري الهوكي الوطني.

أصبحت مانهاتن الوجهة الأولى في جولة الدوري لمباراة سهلة.

كان ذلك بالتأكيد لأعضاء مجلس الشيوخ ليلة الأربعاء في ماديسون سكوير غاردن، حيث تم هزيمة رينجرز مرة أخرى بنتيجة 8-4 والتي اعتبرت أعلى مستوى لهم في الموسم الخامس على التوالي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية