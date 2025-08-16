يجب ألا تتجاهل هذا الأعراض المتسللة لسرطان المريء

تمثل تشخيصات سرطان المريء 1.1 ٪ فقط من جميع أنواع السرطان الجديدة كل عام (لكل معهد السرطان الوطني). وهذا يجعل سرطان المريء أكثر ندرة من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان الرئة.

ومع ذلك ، يبدو أن حدوث سرطان المريء بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في ارتفاع. وفقًا لمراجعة عام 2025 في JAMA ، كان سرطان المريء من بين أفضل أربعة أنواع من أنواع السرطان المبكرة. لاحظت المراجعة أن الأسباب الكامنة وراء هذا الاتجاه ليست واضحة تمامًا. ومع ذلك ، فقد تشمل مجموعة من العوامل الوراثية مثل المؤشرات الحيوية الموجودة مسبقًا والعادات المتعلقة بأسلوب الحياة مثل تدخين السجائر وتناول الأطعمة المصنعة.

بغض النظر عن سبب إصابة المزيد من البالغين الأصغر سنا بسرطان المريء ، فإن الرسالة واضحة: لا يمكنك تناول أي أعراض غير عادية كأمر مسلم به ، خاصة مع السرطان الذي يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات تقريبًا 20 ٪ (لكل معهد السرطان الوطني). (لقد كان سبب الوفاة Traci Braxton في 50.) وأحد الأعراض المتسللة لسرطان المريء هو صعوبة البلع ، أو عسر البلع.

ربما كان لديك نوبات من عسر البلع من قبل ؛ كثير من الناس ، وفقا لعيادة كليفلاند. على سبيل المثال ، إذا شعرت يومًا كما لو كان الطعام “عالقًا” في حلقك ، فأنت عخل عسر البلع. على الأرجح ، فإن الشعور مرت بسرعة. لكن عسر البلع المتعلق بسرطان المريء لا يختفي. بدلاً من ذلك ، تصبح مشكلة أكثر انتشارًا حيث أن الكتل سرطانية في المريء (الأنبوب الذي يمتد من فمك إلى معدتك) تستمر في زيادة حجمها. بدون علاج ، قد تمنع تلك الجماهير أي طعام أو تشرب في النهاية من الذهاب إلى الجهاز الهضمي.