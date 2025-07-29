يجب ألا تضع الورق المقوى الرطب تحت الحصى. هذا هو السبب

إذا كنت بستانيًا متعطشًا ، فمن المحتمل أن تكون قد سمعت كل خدعة في الكتاب للتحكم في الأعشاب الضارة ، وربما تعلمت أيضًا أنه لا توجد رصاصة فضية للحفاظ على سرير حديقتك خاليًا من الأعشاب الضارة. لم يتقن حتى روبوت في حديقة الأعشاب الضارة الوظيفة تمامًا … ليس بعد ، على أي حال. كل طريقة لها إيجابيات وسلبياتها ، والمفتاح هو تحديد الطريقة التي تناسب احتياجات حديقتك ، ثم إدارة توقعاتك. لا تدرك العديد من المناظر الطبيعية DIY أنه على الرغم من أن الحصى هو مادة المناظر الطبيعية الميسورة والوظيفية ، إلا أنها تتطلب رعاية روتينية وصيانة للبقاء في أفضل حالاتها. التعامل مع الحشائش يتصدر قائمة مشاكل الحصى.

إحدى الطرق الشائعة للتحكم في الأعشاب هي استخدام اختراق مربع من الورق المقوى البسيط. “إذا كنت تذهب إلى حديقة عضوية ، يمكن أن تكون الورق المقوى أداة رائعة لقمع الحشائش أو العشب أو غيرها من الغطاء النباتي في البداية” ، أخبرت سارة بيندريك ، مقاول المناظر الطبيعية ، شخصية وسائل الإعلام ، والمتحدثة باسم Stihl ، حصريًا House Digest. تمتلك Bendrick مناظر طبيعية ساريتا ، وعندما لا تكون في موقع عمل أو استشارة في تصميم المناظر الطبيعية ، تشاركها خبرتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لجعل الحيل الطبيعية للتجارة يمكن الوصول إليها إلى الجماهير. على الرغم من أنها توصي باستخدام الورق المقوى لقتل الأعشاب في بعض الحالات ، فإن معايير الحصى مع الورق المقوى ليست طريقة توصي بها. وتقول: “لا يستحق ذلك ، إنه ينهار ولا يوفر الدعم طويل الأجل الذي يحتاجه الحصى.” بدلاً من ذلك ، تشارك Bendrick استراتيجياتها للحفاظ على الأعشاب الضارة تحت الحصى ومتى (وأين) يمكن أن تكون الورق المقوى مفيدة في حديقتك.