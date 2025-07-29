يجب ألا تضع الورق المقوى الرطب تحت الحصى. هذا هو السبب

إذا كنت بستانيًا متعطشًا ، فمن المحتمل أن تكون قد سمعت كل خدعة في الكتاب للتحكم في الأعشاب الضارة ، وربما تعلمت أيضًا أنه لا توجد رصاصة فضية للحفاظ على سرير حديقتك خاليًا من الأعشاب الضارة. لم يتقن حتى روبوت في حديقة الأعشاب الضارة الوظيفة تمامًا … ليس بعد ، على أي حال. كل طريقة لها إيجابيات وسلبياتها ، والمفتاح هو تحديد الطريقة التي تناسب احتياجات حديقتك ، ثم إدارة توقعاتك. لا تدرك العديد من المناظر الطبيعية DIY أنه على الرغم من أن الحصى هو مادة المناظر الطبيعية الميسورة والوظيفية ، إلا أنها تتطلب رعاية روتينية وصيانة للبقاء في أفضل حالاتها. التعامل مع الحشائش يتصدر قائمة مشاكل الحصى.
إحدى الطرق الشائعة للتحكم في الأعشاب هي استخدام اختراق مربع من الورق المقوى البسيط. “إذا كنت تذهب إلى حديقة عضوية ، يمكن أن تكون الورق المقوى أداة رائعة لقمع الحشائش أو العشب أو غيرها من الغطاء النباتي في البداية” ، أخبرت سارة بيندريك ، مقاول المناظر الطبيعية ، شخصية وسائل الإعلام ، والمتحدثة باسم Stihl ، حصريًا House Digest. تمتلك Bendrick مناظر طبيعية ساريتا ، وعندما لا تكون في موقع عمل أو استشارة في تصميم المناظر الطبيعية ، تشاركها خبرتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لجعل الحيل الطبيعية للتجارة يمكن الوصول إليها إلى الجماهير. على الرغم من أنها توصي باستخدام الورق المقوى لقتل الأعشاب في بعض الحالات ، فإن معايير الحصى مع الورق المقوى ليست طريقة توصي بها. وتقول: “لا يستحق ذلك ، إنه ينهار ولا يوفر الدعم طويل الأجل الذي يحتاجه الحصى.” بدلاً من ذلك ، تشارك Bendrick استراتيجياتها للحفاظ على الأعشاب الضارة تحت الحصى ومتى (وأين) يمكن أن تكون الورق المقوى مفيدة في حديقتك.
لماذا لا تختلط الحصى والكرتون وما يجب استخدامه بدلاً من ذلك
وبقدر ما هو Sturdy مثل الورق المقوى ، قد تعتقد أنه سيؤدي إلى ترفيه من الحصى. ومع ذلك ، نظرًا لأن الورق المقوى يتحلل ، سيترك الحصى قريبًا مكشوفًا ، حيث “يمكن الضغط على (التربة) ويضيع مع مرور الوقت” ، يوضح Bendrick ، يتحدث بشكل حصري مع House Digest. يجب فصل الحصى بشكل دائم عن التربة ، لذلك يتطلب طبقة طويلة الأمد من الدعم بدلاً من مادة قابلة للتحلل مثل الورق المقوى.
بدلاً من استخدام الورق المقوى للتحكم في الحشائش تحت الحصى ، يوصي Benrick نسيج المناظر الطبيعية. وتقول: “سيظل هناك حاجة إلى صيانة مع مرور الوقت ، ولكنه سيساعد بشكل كبير في الحفاظ على الحصى المنفصل عن التربة والمساعدة في الأعشاب” ، مضيفة أن الاستثناء من هذه القاعدة هو حصى البازلاء أو الجرانيت المتحلل (DG) أو أي شيء مع قاعدة سميكة ومضغوطة. “يمكن أن يعيق النسيج ضغط المادة” ، كما أوضحت. في هذه الحالات ، جرب هذه المكونات الطبيعية التي ستتخلص من الحشائش في الحصى. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن طريقة رخيصة خالية من المواد الكيميائية ، القابلة للتحلل الحيوي للتحكم في الأعشاب ، فإن الورق المقوى هو السبيل للذهاب في كثير من الحالات ، بصرف النظر عن دعم الحصى. المفتاح هو معرفة كيفية استخدامه بفعالية.
الظروف المناسبة لاستخدام الورق المقوى في حديقتك
يتحدث Bendrick على وجه الحصر مع House Digest ، يمكن أن يكون الورق المقوى “يمكن أن يكون بديلاً جيدًا للمناظر الطبيعية عند العمل مع مناطق الحدائق مع المهاد”. يستخدم كصفوف الورقة ، على سبيل المثال ، يمكن طبقة الورق المقوى بمواد أخرى لإنشاء بداية جديدة في سرير حديقتك. “(الورق المقوى) يحظر الأعشاب الأولية ولكن بعد ذلك ينهار” ، يوضح Bendrick. يجب أن تموت الأعشاب قبل أن تتحلل الورق المقوى. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الورق المقوى هو وجبة مفضلة لدودة الأرض ، لذلك سوف تجذب الديدان لتغذية التربة. تعد قدرة الورق المقوى على الانهيار عاملاً رئيسياً في حديقة صحية. لا يقتصر الأمر على توفير المواد العضوية للتربة ، ولكنه يسمح أيضًا للنمو الجديد بالترسيخ في التربة أدناه. هذا يجعلها أكثر فائدة من نسيج المناظر الطبيعية عندما يكون النمو الجديد هو الهدف ، حيث يمنع الأخير أنظمة الجذر الشباب من الوصول إلى التربة تحتها. عندما تضع الورق المقوى ، يساعد ترطيبها أولاً في بدء عملية التحلل.
أفضل نصيحة من Bendrick لتحقيق أقصى استفادة من الورق المقوى في الحديقة؟ المهاد الكافي. “أنت بحاجة إلى طبقة من 4 إلى 6 بوصات من المهاد” ، تشرح. هذا يجب أن يمنع الورق المقوى من التحول. ليس ذلك فحسب ، ولكنها تقول إنه منذ أن انهارت الورق المقوى ، “(() قد لا توفر أي حماية بعد فترة قصيرة … لذلك ستحتاج المهاد الكافي إلى تغطية المنطقة”.