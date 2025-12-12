يجب أن تكون الطائرات هي محطة NFL التالية التي قام بها ستيف ويلكس

نأمل أن يستأجر ستيف ويلكس.

الشائع في مجال التدريب هو الزوال. لكن المهنة التدريبية لمنسق جيتس الدفاعي التي استمرت 20 عامًا انتقلت إلى مستوى آخر.

يعود تاريخ ويلكس إلى أول وظيفة تدريب له في عام 1995 في جامعة جونسون سي سميث في شارلوت بولاية نورث كارولاينا، وقد عمل ويلكس في 20 وظيفة في الكلية وفي اتحاد كرة القدم الأميركي وفي 15 منها استمر لمدة عام واحد فقط.

استنادًا إلى الأداء الدفاعي الضعيف لفريق Jets هذا الموسم في جميع المجالات، باستثناء التحول غير المتوقع نحو الأفضل في المباريات الأربع التالية، يبدو أن ويلكس يتجه نحو المركز السادس عشر في مسيرته التدريبية البدوية.