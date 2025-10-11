يجب أن تكون النساء على دراية بالتفاعل الدوائي مع الميتفورمين

الميتفورمين هو أحد الأدوية الأكثر شيوعًا المستخدمة لخفض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. وهو يعمل عن طريق الحد من كمية الجلوكوز التي يطلقها الكبد ومساعدة خلاياك على استخدام المزيد من الجلوكوز من الدم للحصول على الطاقة. على عكس الأنسولين، الذي يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة الوزن، فإن الميتفورمين عادة لا يكون له هذا التأثير. في الواقع، يفقد بعض الأشخاص القليل من الوزن أثناء تناوله. ميزة أخرى هي أن الميتفورمين يأتي في شكل حبوب، في حين يتم تناول الأنسولين وأدوية GLP-1 كحقن.
مثل أي دواء، يمكن أن يتفاعل الميتفورمين مع أدوية أخرى قد تتناولها. يجب على النساء اللاتي يتناولن وسائل منع الحمل الهرمونية أو أدوية الإستروجين مراجعة الطبيب أثناء تناول الميتفورمين. في حين أن الميتفورمين نفسه لا يتداخل مع تحديد النسل، فإن تلك الأدوية الهرمونية قد تقلل من فعالية الميتفورمين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. إذا لاحظت أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم، مثل العطش الشديد أو التبول بشكل متكرر، فقد يحتاج طبيبك إلى زيادة قوة الميتفورمين للتحكم في نسبة السكر في الدم. ومع ذلك، قد يكون الميتفورمين مفيدًا لبعض النساء اللاتي قد يعانين من حالات حساسة للهرمونات وعوامل الخطر.
الميتفورمين قد يخفض مستويات هرمون الاستروجين
على الرغم من أن هرمون الاستروجين يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الجهاز التناسلي الأنثوي، والحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول والسكر في الدم، ودعم وظائف المخ، إلا أن المعهد الوطني للسرطان يقول إن التعرض العالي والطويل الأمد لهرمون الاستروجين يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة عند استخدام بعض أنواع العلاج الهرموني.
استكشفت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة المعهد الوطني للسرطان ما إذا كان الميتفورمين يمكن أن يؤثر على مستويات هرمون الاستروجين وربما يقلل من خطر الإصابة بسرطانات الثدي المرتبطة بالهرمونات. درس الباحثون النساء بعد انقطاع الطمث المصابات بسرطان الثدي غير الهرموني (مستقبلات هرمون الاستروجين السلبية) اللاتي تم اختيارهن بشكل عشوائي لتناول الميتفورمين أو الدواء الوهمي لمدة ستة أشهر.
أظهرت النساء اللاتي تناولن الميتفورمين انخفاضًا ملحوظًا في هرمون الاستراديول، وهو أقوى أشكال الإستروجين الموجود في الجسم. على الرغم من أن هذا التخفيض لن يساعد النساء المصابات بسرطان الثدي غير الهرموني بشكل مباشر، إلا أن النتائج تشير إلى أن الميتفورمين يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطانات المعتمدة على هرمون الاستروجين، مثل سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمون أو سرطان بطانة الرحم. عن طريق الحد من هرمون الاستروجين، قد يضيف الميتفورمين طبقة أخرى من الحماية ضد نمو هذه الأورام التي يحركها الهرمون.
قد يساعد الميتفورمين في علاج متلازمة تكيس المبايض
قد يساعد الميتفورمين أيضًا في إدارة الحالات الهرمونية مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS). لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مستويات أعلى من هرمون الأندروجين وغالبًا ما يعانين من أعراض، مثل الدورة الشهرية الغزيرة أو المؤلمة، أو زيادة شعر الجسم، أو زيادة الوزن، أو حب الشباب، أو تساقط الشعر. غالبًا ما يتضمن علاج متلازمة تكيس المبايض حبوب منع الحمل لتقليل مستويات الأندروجين وتنظيم الدورة الشهرية. بعض النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية طويلة الأمد مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.
اختبرت دراسة أجريت عام 2011 في مجلة الخصوبة والعقم كيفية تأثير تناول الميتفورمين مع وسائل منع الحمل عن طريق الفم على النساء ذوات الوزن الزائد والسمنة المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مقارنة بتناول وسائل منع الحمل عن طريق الفم مع دواء وهمي. بعد ثلاثة أشهر، أظهرت النساء اللاتي تناولن الميتفورمين وظيفة أفضل للأوعية الدموية، وانخفاض مستويات الأندروجين، وانخفاض صغير ولكن مهم في وزن الجسم. أشارت الدراسة إلى أن إضافة الميتفورمين إلى علاج منع الحمل عن طريق الفم قد يحسن صحة الأوعية الدموية وتوازن الهرمونات لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.