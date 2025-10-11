يجب أن تكون النساء على دراية بالتفاعل الدوائي مع الميتفورمين

الميتفورمين هو أحد الأدوية الأكثر شيوعًا المستخدمة لخفض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. وهو يعمل عن طريق الحد من كمية الجلوكوز التي يطلقها الكبد ومساعدة خلاياك على استخدام المزيد من الجلوكوز من الدم للحصول على الطاقة. على عكس الأنسولين، الذي يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة الوزن، فإن الميتفورمين عادة لا يكون له هذا التأثير. في الواقع، يفقد بعض الأشخاص القليل من الوزن أثناء تناوله. ميزة أخرى هي أن الميتفورمين يأتي في شكل حبوب، في حين يتم تناول الأنسولين وأدوية GLP-1 كحقن.

مثل أي دواء، يمكن أن يتفاعل الميتفورمين مع أدوية أخرى قد تتناولها. يجب على النساء اللاتي يتناولن وسائل منع الحمل الهرمونية أو أدوية الإستروجين مراجعة الطبيب أثناء تناول الميتفورمين. في حين أن الميتفورمين نفسه لا يتداخل مع تحديد النسل، فإن تلك الأدوية الهرمونية قد تقلل من فعالية الميتفورمين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. إذا لاحظت أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم، مثل العطش الشديد أو التبول بشكل متكرر، فقد يحتاج طبيبك إلى زيادة قوة الميتفورمين للتحكم في نسبة السكر في الدم. ومع ذلك، قد يكون الميتفورمين مفيدًا لبعض النساء اللاتي قد يعانين من حالات حساسة للهرمونات وعوامل الخطر.