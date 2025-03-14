يجب أن يزن عمالقة الايجابيات و “القيود” مع راسل ويلسون

لا يزال راسل ويلسون يرمي واحدة من أجمل الكرات العميقة في اتحاد كرة القدم الأميركي.

يمكن أن يكون استعادة المهارات الأخرى التي جعلت ويلسون عظيمة نوعًا مختلفًا من اللقطة الطويلة إذا وقع الوكيل الحر مع العمالقة.

زار اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا ، البالغ من العمر 36 عامًا ، مرفق العمالقة-للمرة الثانية منذ عدة سنوات-حتى يتمكن الجانبان من قياس ما إذا كان الاتحاد منطقيًا.

“لا يزال راسل ويلسون قورتربك يمكنك الفوز به” ، قال محلل ESPN دان أورلوفسكي لصحيفة بوست. من الواضح أن الآلاف – إن لم يكن عشرات الآلاف – من ممثلين يتم بنك. وانتقل بشكل لائق العام الماضي لقور لاعب الوسط من عصره. الشيء هو أن هناك قيودًا على مدى جودة جرمتك: يجب أن يكون ضرب الكرة العميقة نقطة محورية في الاعتقاد بأنك ستكون جريمة جيدة باستمرار. “