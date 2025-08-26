يجب أن يميل كيجان برادلي إلى غير تقليدي مع اختيارات كأس رايدر

عندما تم تعديل كيجان برادلي لقيادة فريق كأس رايدر في الولايات المتحدة لعام 2025 قبل 13 شهرًا ، كان هذا اختيارًا خارج الصندوق حتى تساءل عما إذا كان يعاني من شرير.

والآن ، كما أعلن برادلي عن اختيارات قبطانه الستة صباح الأربعاء من مقر PGA of America في فريسكو ، تكساس ، يدعو الوضع إلى نفس الاستراتيجية.

من المؤكد أنه سيكون هناك بعض غير العقلاء للاختيار من خلال ترتيب نقاط كأس رايدر بعد الستة الأولى التي تأهلت تلقائيًا على النقاط ، أولئك الذين هم سكوتي شيفلر ، JJ Spaun ، Xander Schaufle ، Russell Henley ، Harris English و Bryson Dechambeau.

لكن يجب أن يكون برادلي منفتحًا على الابتعاد عن الاتفاقية عندما يتعلق الأمر باختياراته الستة الأخيرة.

