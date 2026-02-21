يجب أن ينتصر العقل مع عودة جيريت كول يانكيز

تامبا – يمكنه رؤيته الآن. قريبة جدا. حتى الآن …

جيريت كول يخمدها. إنه يريد المشاركة في مباريات الدوري الكبرى أكثر من أي وقت مضى، مدفوعًا بمدى افتقاده للموسم الماضي – حيث أدرك على مستوى عالٍ مدى استهلاك كل ألياف كيانه للفن.

وها هو يوم الجمعة يضخ الكرات السريعة ويكتشفها في أول تدريب مباشر له على الضرب منذ جراحة تومي جون ويستيقظ يوم السبت وهو يشعر بالارتياح. أوه، فرحة كونك لاعبًا رئيسيًا في الدوري. ولكن ليس تماما. حتى الآن في الماراثون. وأميال للذهاب. الطعام على الطاولة، لكن لا يمكنك تناوله.

“الأمر أسهل قليلاً في هذه المرحلة، لأنك، كما تعلم، تبدأ في تجاوز الأفق، أليس كذلك؟” قال كول بعد يوم واحد من مواجهة الضاربين. “لقد بدأت ترى الشمس تشرق على الجانب الآخر. والتحدي هو: لا تركض، أليس كذلك؟ فقط استمر في فعل ما تفعله. لقد وصلت إلى هنا بسبب ما قمت به. وستصل إلى هناك من خلال القيام بنفس الشيء.”