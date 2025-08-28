يجب تنظيف هذا المكان مرتين في الشهر، لكنه من أكثر الأماكن قذارة في المطبخ

عندما نفكر في نظافة المطبخ، يخطر في بالنا فورًا غسل الأطباق أو مسح الأسطح. لكن هناك زاوية صغيرة نميل جميعًا إلى إهمالها، رغم أنها من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها الأوساخ والجراثيم: درج أدوات المائدة.

لماذا تعتبر نظافة المطبخ أساسية؟

المطبخ هو أكثر مكان نتردد عليه خلال اليوم؛ من تحضير القهوة صباحًا إلى إعداد وجبة العشاء. وبسبب كثرة الاستخدام، يتعرض باستمرار إلى البقع، الزيوت وبقايا الطعام.

المفارقة أن هذا المكان، حيث نعد وجباتنا، يجب أن يكون الأكثر نظافة. فالإهمال قد يؤدي إلى انتقال البكتيريا إلى الطعام، وهو ما تحذر منه منظمات الصحة الغذائية مثل منظمة الصحة العالمية، إذ تؤكد أن المطبخ غير النظيف من أهم مصادر التسمم الغذائي المنزلي.

أي أماكن في المطبخ لا يجب إهمالها؟

بالطبع هناك الأسطح التي نستخدمها مباشرة مع الطعام مثل الثلاجة، الفرن، الميكروويف وألواح التقطيع. لكن هناك أماكن “غير مباشرة” لا تقل خطورة.

وأبرز مثال على ذلك درج الملاعق والشوك والسكاكين. كثيرون يظنون أن الأدوات تخرج نظيفة من غسالة الصحون، لكنهم يضعونها في درج مليء بالفتات والغبار. والنتيجة؟ أدوات قد لا تكون نظيفة فعلًا، بل ربما ملوثة بمخلفات صغيرة تؤدي إلى تلوث متقاطع.

أتذكر مرة أنني بحثت عن شوكة في درج المطبخ، لأجد بعض الحبوب العالقة أسفل المنظم! من وقتها، لم أعد أستهين بتنظيفه بانتظام.

كيف تنظف درج أدوات المائدة بشكل صحيح؟

الطريقة سهلة جدًا ولا تحتاج وقتًا طويلًا:

أخرج جميع الأدوات وضعها جانبًا. مرّر المكنسة الكهربائية داخل الدرج لالتقاط الفتات الدقيقة. نظّف المنظم بقطعة قماش مع محلول طبيعي (ماء دافئ مع قليل من الصابون أو الخل). جفف الدرج جيدًا قبل إعادة الأدوات لتفادي الرطوبة وتكوّن العفن.

ويُنصح بتكرار هذه العملية مرة كل أسبوعين للحفاظ على مطبخ صحي وآمن.