يجب على نيكس إصلاح الدفاع المكون من 3 نقاط مقابل بيستونز

كشفت The Pistons بشكل سيء عن ضعف Knicks خلال الموسم العادي – وهي ليست واحدة بشكل خاص من نقاط القوة الخاصة بهم.

في أربع مباريات في الموسم العادي ضد Pistons-التي ذهب فيها Knicks 1-3 ، بما في ذلك فقدان المباراة الثلاثة الأخيرة-قام ديترويت بإشعالها من 3 نقاط.

أطلق The Pistons 32.4 و 50.0 و 44.1 و 36.4 في المائة من وراء القوس في تلك الألعاب الأربع ، على التوالي. مجتمعة ، ذهب Pistons 52 مقابل 126 من 3-جيد ل 41.3 في المئة 41.3.

بالنسبة للسياق ، قاد Bucks الدوري الاميركي للمحترفين في نسبة 3 نقاط في الموسم العادي مع علامة 38.7 في المئة.

وقال توم ثيبودو مدرب نيكس بعد التدريب يوم الأربعاء: “(تيم) هارداواي (الابن) هو مطلق النار من 3 نقاط. “أنت تنظر إليها ، أنت تدرسها ، وعليك الاستعداد لما تواجهه بعد ذلك.”

الجزء المخيف بالنسبة إلى Knicks هو أن المكابس ليست معروفة حقًا ببراعتهم المكونة من ثلاث نقاط.

كفريق واحد ، أطلقوا النار 36.2 في المئة من 3 خلال الموسم العادي – 17 في الدوري الاميركي للمحترفين. أخذوا 35.4 3s لكل لعبة – 22 في الدوري.

لكن نيكس كافحوا لحراسة الثلاثة على مدار العام ، وهو جزء كبير من السبب في أنهم تراجعوا بشكل كبير في الدفاع من العام الماضي. جاء مع انقسام غريب ، ولكن.

أطلق المعارضون على 36.7 في المائة من عمق نيكس في الموسم العادي ، وخامس أعلى علامة في الدوري وفريق واحد أسوأ من بيستونز بنسبة 36.6 في المائة. لكن معارضين نيكس استغرقوا 35.7 3s فقط وجعلوا 13.1 منهم لكل لعبة ، الخامس والعاشر على الأقل في الدوري الاميركي للمحترفين.

لذلك ، فإن Knicks لا يتخلون عن الكثير من المحاولات الثلاث ، ولكن عندما يفعلون ذلك ، ضربهم المعارضون بمعدل مرتفع.

“تحسين التواصل” ، قال OG Anunoby الأربعاء عن كيفية إصلاح هذه القضية. “الإغلاق بشكل أفضل ، حاول الحد من المزيد من 3s.”

سيكون لدى Knicks أيديهم كاملة في محاولة لاحتواء Cunningham ، الذي سيطر عليها في المباريات الأربعة للموسم العادي.

ومن المحتمل أن يخلق كل هذا الاهتمام عليه فرصًا لدافعي Pistons الثانوية للحصول على لقطات مفتوحة وربما تؤذي Knicks.

من المحتمل أن يكون لها أكبر تأثير على بيسلي.

بلغ متوسطه 16.3 نقطة لكل لعبة وأطلق النار على أفضل 41.6 في المائة من نطاق 3 نقاط. وكان 319 مجموع 3s 3s كان في المرتبة الثانية في الدوري. وشمل ذلك النخبة 48.8 في المئة علامة ضد نيكس.

يزدهر Beasley كصاحب من المحيط ، وهو مناسب مثالي لتغطيته في Cunningham.

وساعد Cunningham 102 من إجمالي 461 الأهداف الميدانية في Beasley في الموسم العادي ، لكل إحصائيات تتبع NBA.com.

وقال كارل أنطثوني تاونز ، زميل بيسلي السابق مع Timberwolves ، يوم الثلاثاء: “لقد كان دائمًا قادرًا على إطلاق النار”. “لقد رأيت ذلك مباشرة. عندما كان معنا في ولاية مينيسوتا ، أعتقد أنه كسر سجل التسجيل من ثلاث نقاط وأنثوني (إدواردز) كسرها الآن. لقد عرفت دائمًا أنه مطلق النار الهائل ، أحد أفضل الرماة الذي يقدمه هذا الدوري.

“والطريقة التي يطلق النار عليها ، فإن الأنواع المختلفة من 3s التي يطلقها ، يثبت فقط مستوى موهبته. إنه حارس صعب بوضوح. لدينا شخص أعرفه جيدًا ، يجب أن يجد بالتأكيد طريقة للحد من 3s.”

بخلاف Beasley و Hardaway و Tobias Harris قادرون على إيذاء Knicks من Deep. أطلقوا النار 36.8 في المئة و 34.5 في المئة من 3 ، على التوالي.

قال أنونوبي: “سنحاول أن ندخل الجميع”. “إنهم فريق مليء باللاعبين العظماء. يمكن أن يطلق مالك حقًا أن يطلق النار على تيم. تيم حقًا. توبياس لاعب رائع. (جالين) دورين لاعب رائع. لديهم فريق رائع.”

Harris على وجه الخصوص يجلب الكثير من تجربة البلاي اوف ، بعد أن لعب 61 لعبة ما بعد الموسم.

قال جوش هارت: “لقد كان دائمًا لاعبًا جيدًا حقًا”. “يمكنه إطلاق النار على الكرة ، ويمكنه أن يضعها على الأرض ويمكنه اللعب في المنشور. لذا ، فهو عبارة عن مباراة صعبة ويتخذ قرارات سريعة. عندما يكون مفتوحًا يطلق النار ، عندما يحذر ، يقوم بلعب.