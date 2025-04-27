يجب على نيكس التغلب على يأس بيستونز والسيطرة على السلسلة

رياضة
يجب على نيكس التغلب على يأس بيستونز والسيطرة على السلسلة

ديترويت-انظر ، لقد رأينا جميعًا ما يكفي من ألعاب التصفيات لنعرف أنها ليست سهلة مثل وميض عينيك أو التخلص من أصابعك أو أخذ قبضة في وضع جيد إلى صندوق يقطر مثل آرثر فونزاريلي ، وتبدأ فرانكي أفالون سحريًا في الغناء “فينوس” في Arnold’s Drive-In. لا يمكنك فقط قلب مفتاح. بالتأكيد ليس على الطريق.

المكابس جيدة جدا لذلك. هم صعبة للغاية لذلك. ربما يعتقد البعض أنهم يلعبون بأموال المنزل الآن بعد أن استعادوا ميزة الملعب إلى نوكز بعد فوز نيويورك 118-116 يوم الخميس في اللعبة 3. لا يشعرون بهذه الطريقة.

ربما يعتقد البعض أن هذا عرض ملعون. المكابس لا تصدق ذلك. يعتقدون أنها معركة ملعون. سيكونون الفريق الأكثر يأسًا بعد ظهر يوم الأحد ، بعد الساعة الواحدة ، عندما تستأنف اللعبة 4 من أفضل سلسلة من أفضل سبعة من المسلسلات الشرقية في الجولة الأولى.

وإذا لاحظت أن Knicks انتقلت من كونه 1.5 نقطة مفضلة الخميس إلى مستضعفين من نقطتين يوم الأحد على الرغم من نفس التشكيلة ، في نفس الساحة ، قبل نفس المشجعين المسعور ، هذا كل ما تحتاج إلى معرفته.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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