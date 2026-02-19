يجب على NBA أن يتطلع إلى نموذج WWE لإصلاح مباراة كل النجوم ليلة السبت

رياضة
يجب على NBA أن يتطلع إلى نموذج WWE لإصلاح مباراة كل النجوم ليلة السبت

يجب أن يتطلع الدوري الاميركي للمحترفين إلى نموذج WWE لإصلاح مباراة كل النجوم التي تعرضت لانتقادات شديدة ليلة السبت وإنشاء لعبة Royal Rumble الخاصة بها.

تضاءل الاهتمام بقائمة ليلة السبت في الدوري الاميركي للمحترفين على مر السنين حيث أصبح المشهد الذي كان متوقعًا في السابق وهو مسابقة الغمر يعادل الحدث الرئيسي الذي تم حجزه بشكل سيئ والذي يضم لاعبي البطاقات المتوسطة وبعض المواهب التعزيزية التي تؤدي إلى انخفاض بقية البطاقة الصلبة.

إذن، ما الذي فعلته WWE على مر السنين عندما كانت هناك حاجة إلى زيادة الاهتمام بحدث ما، أو زيادة التقييمات، أو زيادة مبيعات التذاكر؟ لقد اعتمدت الشركة تقليديًا على إنشاء أنواع جديدة من المباريات، وإعادة الأساطير، وجلب نجوم من خارج المصارعة لخلق الترقب، وبعض المباريات المفاجئة والأحلام.

يمكن لـ NBA أن يفعل الشيء نفسه مع أبسط ألعاب كرة السلة: الضربة القاضية.

