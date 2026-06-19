يجد تخزين IKEA المثير أنه يستحق التدقيق قبل انتهاء البيع في يوليو 2026

تعد ايكيا مكانًا رائعًا للتسوق عندما تبحث عن طرق لزيادة مساحة التخزين في منزلك. إنها ميسورة التكلفة وموثوقة. لهذا السبب، عندما تشعر أنك تكافح من أجل الحفاظ على تنظيم نفسك، قد تفكر على الفور في هذا المتجر الفريد. إذا كنت تفكر في القيام برحلة وواصلت تأجيلها، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للذهاب. حاليًا، تقيم ايكيا تخفيضات صيفية على العديد من منتجاتها، بما في ذلك الكثير من حلول التخزين، بدءًا من حوامل التلفزيون إلى منظمات المكاتب.
تتراوح الصفقات لكل منتج. بعضها بخصم 6% أو 7% فقط، في حين أن المنتجات الأخرى تقترب من 50%. بالإضافة إلى ذلك، يحصل أعضاء شبكة العائلة والأعمال على خصم إضافي بنسبة 10% أثناء عملية البيع. ويستمر حتى 2 يوليو فقط، لذا لا تؤجل التسوق لفترة أطول. العديد من العناصر المعروضة للبيع هي أيضًا خيار الفرصة الأخيرة، مما يعني أن الشركة لا تخطط لإنتاج المزيد في المستقبل، وقد ينفد المخزون منها حتى قبل نهاية البيع.
ومع ذلك، لا تقفز على الفور إلى شراء كل خيار يمكنك القيام به، نظرًا لأن إضافة المزيد من مساحة التخزين إلى منزلك قد يكون خطأً في بعض الأحيان. يجب عليك دائمًا التفكير في تنظيم العناصر غير الضرورية وربما التخلص منها أولاً. ومع ذلك، لا توفر بعض المنازل أماكن لتخزين كل شيء. لحسن الحظ، بغض النظر عن نوع مساعدة التخزين التي تحتاجها، فمن المحتمل أن يكون لدى مبيعات ايكيا شيء ما في قائمتك.
JÄTTESTA تشكيلة تخزين تلفزيون
إذا كنت بحاجة إلى مساحة كبيرة لعناصرك، وتريد عرضها كلها، فإن مجموعة تخزين التلفزيون JÄTTESTA معروضة للبيع حاليًا من Ikea مقابل 379 دولارًا، بخصم إجمالي قدره 11%. يمكن لهذا الحامل أن يحمل تلفزيونًا يصل حجمه إلى 63 بوصة، على الرغم من أنه طالما أنه لا يتجاوز الوزن الموصى به وهو 66 رطلاً للمقعد نفسه، فيمكنك زيادة حجمه قليلاً. يمكن لكل رف أن يحمل حوالي 55 رطلاً، مما يجعله مكانًا قويًا لجميع الديكورات المفضلة لديك مع توفير بعض التخزين الذي تشتد الحاجة إليه.
منظم مكتب VATTENKAR
على الرغم من أن منظم المكتب VATTENKAR هذا لم تجده ايكيا لمساعدتك على توديع الأدراج الفوضوية، إلا أنه يمكنه الحفاظ على مكتبك منظمًا ويجعل الوصول إلى أغراضك المفضلة أسهل (بدلاً من دفنها في بعض الأدراج). خلال هذا البيع، يكون خصمًا كاملاً بنسبة 33%، ويكلف 20 دولارًا. تشير المراجعات إلى أن الأشخاص يستخدمونه للحفاظ على أي شيء بدءًا من الأدوات وحتى الحرف اليدوية منظمة، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات لأي منزل. يأتي مزودًا بلوحة تعليق وحزام مطاطي ومكعبات والكثير من المرونة لضبطه حسب احتياجاتك.
BOASTAD رف حائط
عندما لا تكون لديك مساحة لتخزين العناصر حول منزلك، فأنت بحاجة إلى الاستفادة من المساحات الفارغة على جدران منزلك. يأتي رف الحائط BOASTAD مع بابين زجاجيين وبابين خشبيين. يمكنك اختيار العناصر التي تعرضها أو تبقيها مخفية، نظرًا لوجود بعض العناصر التي ستندم على تنظيمها على الرفوف المفتوحة. ولمساعدتك بشكل أكبر في إظهار الحلي الخاصة بك، هناك مكان يمكنك من خلاله إضافة الإضاءة وإدارة الكابلات في الخلف. يبلغ سعره حاليًا 180 دولارًا، مما يجعله خصمًا بنسبة 27٪ للبيع.
نظام الحمام ENHET
يبدو أن الحمامات لا تحتوي أبدًا على مساحة تخزين كافية، لذلك تحتاج إلى إيجاد طرق لتضمين أكبر قدر ممكن. إذا كنت ترغب في إضافة مساحة أكبر قليلاً لعناصرك، دون الحاجة إلى إجراء تجديد كامل، فقد يكون نظام الحمام ENHET هذا خيارًا. بالنسبة للبيع، يبلغ خصمه حوالي 200 دولار، ويكلف حوالي 909 دولارات في الوقت الحالي. يحتوي هذا النظام على حوضين مع أدراج ورفوف بينهما، وخزانتين بمرآة مع مساحة تخزين إضافية في المنتصف. مثل معظم منتجات ايكيا، من السهل تركيبها وتعديلها حسب احتياجاتك.
HEMNES طاولة زينة مع مرآة
إذا كان حمامك صغيرًا، وتحتاج إلى مكان للجلوس والاستعداد في الصباح، فإن طاولة الزينة مع مرآة HEMNES توفر تخزينًا لجميع منتجاتك، دون أن تشغل مساحة كبيرة في أي غرفة تضعها فيها. الأدراج صغيرة بعض الشيء، لكنها تحتوي على أشياء مثل المجوهرات والكريمات والمكياج الأصغر حجمًا، مما يزيل بعض الفوضى الموجودة حاليًا في حمامك، ويوفر مكانًا جديدًا لتخزينها كلها. تم إدراج خزانة الملابس هذه بسعر 220 دولارًا، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 26% على السعر الأصلي.
حامل نباتات HATTHOLMEN
يساعدك حامل النباتات HATTHOLMEN على تخزين جميع النباتات الخضراء المفضلة لديك ويوفر مساحة تخزين صغيرة في الأسفل. تشير المراجعات أيضًا إلى أنه مفيد للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة عند رعاية نباتاتهم. يمكن أن يعمل هذا الحامل أيضًا بشكل جيد لحمل العناصر الحرفية أو الأدوات أو أكثر من ذلك بكثير، ومع خصم 20% بإجمالي 240 دولارًا، فهذا هو الوقت المناسب للشراء إذا كنت تفكر في شيء مثل هذا. يمكنه أيضًا حمل النباتات المنزلية التي ستزدهر في مطبخك المشمس، حيث يمكن وضعها في أي مكان.
UTESPELARE / MATCHSPEL مكتب ألعاب وكرسي ووحدة أدراج
إذا كنت تبحث عن مكتب به مساحة تخزين صغيرة، فإن مكتب الألعاب والكراسي ووحدة الأدراج UTESPELARE / MATCHSPEL معروض الآن للبيع بسعر 600 دولار. الأثاث نفسه بسيط إلى حد ما، ولكنه مصمم للمساعدة في إدارة الكابلات الخاصة بك والتأكد من تلبية احتياجات ظهرك ومعصميك، وذلك بفضل خيارات التصميم والتعديل. ومع ذلك، يتضمن هذا العنصر أيضًا وحدة أدراج بها ستة أماكن لتخزين جميع أدواتك وتنظيمها، بحيث يمكنك التبديل بسهولة بين العمل واللعب والدراسة حسب الحاجة.
BOASTAD تشكيلة تخزين تلفزيون
بالنسبة لبيع ايكيا، فإن مجموعة تخزين التلفزيون BOASTAD هذه ليست بالضرورة أفضل صفقة في القائمة. إنه خصم 7٪ فقط، مما يجعل السعر يصل إلى حوالي 829 دولارًا، ولكنه يوفر مساحة تخزينية كبيرة، وأي أموال يتم توفيرها يمكن أن تكون مساعدة كبيرة. مع الخزانات من ثلاث جهات، يمكنك استخدام الأبواب المغلقة للتخزين المناسب وحفظ الباقي للعرض. لحسن الحظ، إذا كنت تشعر بالإرهاق قليلاً بشأن كيفية استخدام كل المساحة المفتوحة الإضافية، فيمكنك قضاء بعض الوقت في تعلم كيفية تزيين حامل التلفزيون.
ENHET تشكيلة تخزين
تحتوي مجموعة التخزين ENHET على خزانتين، بالإضافة إلى سلسلة من الرفوف بينهما يمكنها حمل الزخارف أو العناصر التي تحتاجها في حالة الحاجة. ويبلغ سعره حاليًا خصم 10٪ بسعر 500 دولار. يمكنك وضعها في الحمام، أو في غرفة النوم لتكون بمثابة خزانة، أو استخدامها كوسيلة للحفاظ على مدخل منزلك نظيفًا ومنظمًا. يتم تعليقه على الحائط، مما يتيح لك مساحة صغيرة لوضع الأغراض أو الصناديق تحته أيضًا.
VADHOLMA جزيرة مطبخ مع علاقة
تساعد الجزيرة على إضافة المزيد من المساحة إلى مطبخك، لكن الجزيرة المناسبة يمكن أن تضيف بعض التخزين أيضًا. ومع ذلك، لا يمكن للجميع تثبيت خيار دائم. وهنا يأتي دور جزيرة المطبخ مع الحامل VADHOLMA. من السهل تركيبها في أي مكان، ويمكن نقلها حسب الحاجة. يبلغ سعر هذه الجزيرة حاليًا 649 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 18% عن سعرها الطبيعي. يبدو بسيطًا وأنيقًا، ويحتوي على رف في الأعلى ورفوف على جانب واحد. إنها مثالية لتخزين جميع أنواع أدوات المطبخ لمساعدتك على زيادة المساحة.
BESTÅ تشكيلة تخزين مع أبواب زجاجية
تشكيلة التخزين BESTÅ ذات الأبواب الزجاجية هي خيار آخر يمكنك وضعه في أي مكان تقريبًا في منزلك. في مكتبك، اعرض أغراضك الشخصية، واحتفظ بالأوراق مخفية. في المطابخ، أضف مساحة تخزين إضافية للأطباق والطعام. وفي غرف الطعام والمعيشة، يمكنك إظهار أو إخفاء متعلقاتك كما تريد. يساعد الزجاج على إبقاء الأغراض خالية من الغبار، كما أن الأدراج الموجودة في الأسفل سهلة الفتح بمجرد ضغطة بسيطة. يتوفر خيار التخزين هذا بخصم 8% للبيع، بتكلفة 410 دولارات.
مجموعة دولاب ملابس PAX / FARDAL
هل تحتاج إلى خزانة أو خيار تخزين كبير لغرفة الطين الخاصة بك؟ يمكن أن تكون مجموعة خزانة الملابس PAX / FARDAL مناسبة تمامًا لمنزلك. إنها طريقة بسيطة ولكنها أنيقة لإخفاء كل الفوضى والملابس التي قد تكون موجودة حاليًا في مساحتك الخاصة. هناك خيارات لتركيب الأضواء من الداخل وضبط الرفوف، حتى تتمكن من تخصيصها حسب احتياجاتك. كما أنها تحتوي على أقدام قابلة للتعديل، والتي يمكن أن تكون منقذة للحياة لمنزل ذي أرضيات غير مستوية. يكلف 930 دولارًا – بخصم 24٪ من السعر الأصلي.