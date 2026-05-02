يجد ديكور المنزل النادر والمُدخر أنه يمكن استخدامه كمساحة تخزين إضافية للبطانيات

إذا لم تتمكن من العثور على هذا العنصر القيم بشكل مدهش في متجر التوفير المحلي لديك، ففكر في تصفح الأسواق عبر الإنترنت التي تبيع أيضًا السلالم المستعملة. على سبيل المثال، قد يكون لدى Etsy وeBay خيارات متاحة قد تثير اهتمامك. وعندما تضع يديك أخيرًا على سلم السرير ذو الطابقين، يمكنك بسهولة تحديث النهاية في بضع خطوات فقط. أولاً، قم بإزالة خطافات سلم السرير ذو الطابقين إذا كانت لا تزال متصلة. إذا كانت هناك شقوق في الخشب، يمكنك إصلاحها باستخدام حشو الخشب أو السد.

بعد ذلك، تابع صقل السلم باستخدام ورق الصنفرة. يمكنك بعد ذلك وضع طلاء الخشب أو الطلاء وتغطية ذلك بمادة مانعة للتسرب. يجمع Minwax PolyShades Wood Stain بين الصبغة ومانع التسرب، لذا فهو خيار يستحق النظر فيه. أما بالنسبة للطلاء، فقد ترغب في التحقق من طلاء رش Rust-Oleum Painter’s Touch، والذي يتضمن أيضًا مادة تمهيدية تم دمجها في الصيغة.

بعد أن يجف الطلاء أو البقع، قد ترغب في الدخول وإضافة شخصية إضافية إلى سلم السرير ذي الطابقين الذي تم ترميمه. يمكنك القيام بذلك عن طريق رسم التصميمات يدويًا باستخدام طلاء أكريليك وفرشاة طلاء، أو يمكنك استخدام الإستنسل. يعد Vnywk Flower Painting Stencils خيارًا رائعًا مع مجموعة متنوعة من التصميمات للاختيار من بينها. بمجرد الانتهاء من تزيين سلمك حسب رغبتك والسماح للطلاء بالثبات، ضعه في أي مكان تريده في منزلك وقم بتعليق بطانياتك منه. إذا قررت سند السلم على الحائط، فكر في تثبيت وسادات الأثاث في الخلف حتى لا يترك الخشب خدوشًا أو علامات.