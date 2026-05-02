يجد ديكور المنزل النادر والمُدخر أنه يمكن استخدامه كمساحة تخزين إضافية للبطانيات

من السهل أن تنتهي البطانيات الإضافية في كومة غير منظمة في مكان ما بالمنزل. يمكن أن توفر خزانات الكتان في بعض الأحيان مساحة تخزين لهم، ولكن إذا كان لديك أكثر من بطانيتين، فقد تحتاج إلى مساحة أكبر قليلاً. سلالم البطانية بمثابة الحل الأمثل لهذه المشكلة. نظام التنظيم الممتع هذا يمكن استخدامه كديكور. يمكنك وضع سلم بطانية على الحائط في غرفة المعيشة أو غرفة النوم وطي بطانياتك المفضلة فوق كل شريط. المشكلة الوحيدة في قطع التخزين هذه هي أنها يمكن أن تصبح باهظة الثمن. على سبيل المثال، يبلغ سعر سلم البطانية الذي يبلغ طوله 6 أقدام من Home Depot 156.53 دولارًا. لحسن الحظ، يمكنك استخدام سلم سرير بطابقين باعتباره سلمًا شاملاً بدلًا من ذلك.
سلم السرير بطابقين عبارة عن قطعة أثاث يجب عليك دائمًا الحصول عليها من متجر التوفير لأنه يقدم نفس مظهر السلالم الباهظة الثمن التي يبيعها تجار التجزئة للديكور المنزلي. ضع في اعتبارك أنه يمكنك تحويل سلم مُدخر عن طريق صقله واستخدام الطلاء أو طلاء الخشب لإضفاء لمسة نهائية عليه أيضًا. نظرًا لأنه يمكن إعادة صقلها وإعادة تدويرها بسهولة، فقد لا ترغب في الاستغناء عن سلالم الأسرّة ذات الطابقين التي تعرضت للتآكل والتلف. لا يزال اكتشاف متجر التوفير النادر هذا بمثابة سرقة حتى في حالة أقل من مثالية.
استخدم سلم سرير بطابقين كمخزن للبطانية
إذا لم تتمكن من العثور على هذا العنصر القيم بشكل مدهش في متجر التوفير المحلي لديك، ففكر في تصفح الأسواق عبر الإنترنت التي تبيع أيضًا السلالم المستعملة. على سبيل المثال، قد يكون لدى Etsy وeBay خيارات متاحة قد تثير اهتمامك. وعندما تضع يديك أخيرًا على سلم السرير ذو الطابقين، يمكنك بسهولة تحديث النهاية في بضع خطوات فقط. أولاً، قم بإزالة خطافات سلم السرير ذو الطابقين إذا كانت لا تزال متصلة. إذا كانت هناك شقوق في الخشب، يمكنك إصلاحها باستخدام حشو الخشب أو السد.
بعد ذلك، تابع صقل السلم باستخدام ورق الصنفرة. يمكنك بعد ذلك وضع طلاء الخشب أو الطلاء وتغطية ذلك بمادة مانعة للتسرب. يجمع Minwax PolyShades Wood Stain بين الصبغة ومانع التسرب، لذا فهو خيار يستحق النظر فيه. أما بالنسبة للطلاء، فقد ترغب في التحقق من طلاء رش Rust-Oleum Painter’s Touch، والذي يتضمن أيضًا مادة تمهيدية تم دمجها في الصيغة.
بعد أن يجف الطلاء أو البقع، قد ترغب في الدخول وإضافة شخصية إضافية إلى سلم السرير ذي الطابقين الذي تم ترميمه. يمكنك القيام بذلك عن طريق رسم التصميمات يدويًا باستخدام طلاء أكريليك وفرشاة طلاء، أو يمكنك استخدام الإستنسل. يعد Vnywk Flower Painting Stencils خيارًا رائعًا مع مجموعة متنوعة من التصميمات للاختيار من بينها. بمجرد الانتهاء من تزيين سلمك حسب رغبتك والسماح للطلاء بالثبات، ضعه في أي مكان تريده في منزلك وقم بتعليق بطانياتك منه. إذا قررت سند السلم على الحائط، فكر في تثبيت وسادات الأثاث في الخلف حتى لا يترك الخشب خدوشًا أو علامات.