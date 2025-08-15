يجعلك Mets تتشبث بالآمال الهشة

عندما تحدق في صفحات خلفية كافية من المنشور ، تنتهي ببعضها يلتزم بدرجة كبيرة في طيات عقلك.

هذا واحد من أليه:

في 18 يونيو 2013 ، اجتاحت Mets رأسًا مزدوجًا في حقل تيرنر من الشجعان المكروهين. ظهر زاك ويلر لأول مرة في الدوري في Nightcap مع ستة أدوار مغلقة. كان أيضًا يوم هارفي: ضرب مات هارفي 13 في المباراة الافتتاحية ، وتحسن إلى 6-1 مع 2.16 عصر.

كان “المستقبل هو نجاح باهر!” مشاعر غير سليمة؟ ربما حتى في ذلك الوقت كنا نعرف أنه كان ، إن لم يكن هشاشة حفل زفافك للاعبين الشباب في لعبة البيسبول ثم من أجل Mets-Clist من كل ذلك.

