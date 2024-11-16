يجلس نيك كلاكستون لاعب نيتس وهو يعاني من إجهاد أسفل الظهر

استعاد فريق Nets اللاعبين الرئيسيين ليلة الجمعة لكنه فقد مركز البداية لمدة أسبوع على الأقل.

في حين عاد بن سيمونز ودوريان فيني سميث إلى النيتس في خسارتهم 124-122 أمام نيكس في ذا جاردن، فقد خرج نيك كلاكستون الآن.

الشاب الكبير يتعامل مع إجهاد أسفل الظهر.

في يوم الخميس، تم إدراج المرساة الدفاعية لفريق Nets التي يبلغ طولها 6 أقدام و11 بوصة على أنها مشكوك فيها بالنسبة للمباراة مع ضيق أسفل الظهر.

وقال المدرب جوردي فرنانديز: “لقد خضع لتخدير فوق الجافية والآن نعيد تقييمه خلال سبعة أيام، شيء من هذا القبيل”. “سنقدم لكم يا رفاق التحديث. مرة أخرى، لا تشعر بالقلق الشديد. نريد أن نبقيه بصحة جيدة. جسده هو الشيء الأول بالنسبة لنا، والآن، هو الرجل التالي.”

لم يكن فرنانديز متأكدًا من أي مباراة تعرض فيها كلاكستون للإصابة، لكنه قال إن الظهر كان يضايقه لبعض الوقت. وسيغيب كلاكستون عن ثلاث مباريات على الأقل، وهي المواجهة ضد نيكس يومي الجمعة والأحد، إلى جانب مباراة الثلاثاء مع هورنتس. أفضل السيناريوهات هو أن يعود في غضون أسبوع ضد 76ers في فيلادلفيا، على الرغم من أن هذا غير مؤكد بشكل واضح.

بعد غيابه عن الموسم التحضيري بأكمله بسبب إصابة في أوتار الركبة، بدأ كلاكستون في العودة إلى مستواه. بلغ متوسطه 8.6 نقطة و 7.7 متابعات و 2.5 تمريرة حاسمة في 24.8 دقيقة لكل مباراة.

مع خروج كلاكستون، ذهب النيتس مع سيمونز في مركز المنتصف. وغاب سيمونز عن مباراة الأربعاء ضد سيلتيكس بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى بينما غاب فيني سميث عن الملاعب بسبب التواء في الكاحل.

في وقت الصفقة التجارية الرائجة بين نيكس ونيتس، كان المدرب الجديد فرنانديز يتعرف للتو على ميكال بريدجز.

لقد أجروا بعض التدريبات معًا وكانوا يبنون علاقة.

لقد فهم هذه الخطوة، التي أدت إلى إعادة بناء Nets لخمسة اختيارات من الجولة الأولى، ومبادلة اختيار من الجولة الثانية، ومبادلة اختيار من الجولة الأولى.

وقال فرنانديز: “إنه جزء من اتجاهنا وكيف نريد أن نفعل الأشياء والخطة التي لدينا لبناء نجاح مستدام”. “إنه لاعب مذهل. أخبرته أنه لا يوجد شيء أفضل في الدوري الاميركي للمحترفين من أن يكون مطلوبًا، وكان مطلوبًا في ذلك الوقت.