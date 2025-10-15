يجمع الخط الرابع الشاهق لرينجرز نزهة قوية في الخسارة

في ليلة أخرى فشل فيها رينجرز في التسجيل، كان خطهم الرابع هو الذي ولّد بعضًا من أفضل الفرص للفريق في الخسارة 2-0 أمام أويلرز في ماديسون سكوير جاردن.

سدد سام كاريك في القائم، وأتيحت لمات ريمبي فرصة وكان آدم إدستروم يشكل تهديدًا مستمرًا أمام شباك إدمونتون.

لم تسفر المباراة عن أي أهداف، لكن المباراة كانت بمثابة خطوة إيجابية أخرى للوحدة التي تكتسب ثقة المدرب الجديد مايك سوليفان.

وقال سوليفان: “أعتقد أن هذا الخط لعب بشكل جيد للغاية بالنسبة لنا. لقد كان لديهم طاقة كبيرة. لقد لعبوا بشكل جيد للغاية”. إن قوتهم البدنية ووجودهم على الجليد يخلق القلق هناك.

هذا هو الهدف، خاصة مع الثنائي الضخم ريمبي الذي يبلغ طوله 6 أقدام و9 بوصات وإيدستروم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و7 أقدام.

وقال ريمبي: “إذا لعبنا لعبتنا، أعتقد أنه سيكون من الصعب حقًا التعامل معنا. نحن سريعون وكبيرون. يمكننا حماية كرات الصولجان على مستوى منخفض والذهاب إلى الشبكة ولا يمكن للفرق أن تمنعنا من الذهاب إلى الشبكة. إذا واصلنا البناء، فسنكون خطًا قويًا”.

لقد كانوا يوم الثلاثاء، حتى في الهزيمة.

وقال سوليفان: “لقد كانوا بمثابة خط قوي بالنسبة لنا على طرفي حلبة التزلج. إنهم يدافعون بقوة. إنهم يدافعون بقوة. إنهم يدافعون بقوة”. نظرًا لطبيعة حجمها، فإنها تشغل مساحة وتقف أمام كرات الصولجان ولديها القدرة على إنشاء فحص أمامي.

كما أشار سوليفان، أصبح الخط يلعب أكثر نتيجة لذلك ويعتقد ريمبي أن بإمكانهم المساهمة بشكل أكبر.

قال ريمبي: “إذا ذهبنا إلى هناك في منطقة (الهجوم) لمدة 45-50 ثانية وأرهقنا الفريق الآخر، فسنقوم بإعداد خطوطنا العليا لتحقيق النجاح ونجلب الطاقة والزخم. الضرب يؤثر سلبًا على الفرق الأخرى وبحلول نهاية الليل، سنرهقهم وسيعلمون أنهم تعرضوا لضربة منا. يمكن للاعبينا الكبار الاستفادة من ذلك.”

تم إحضار فلاديسلاف جافريكوف خلال فترة الإجازة لمساعدة دفاع رينجرز – وعلى وجه الخصوص – آدم فوكس.

شهد فريق رينجرز بعض اللعب غير المتسق طوال تشكيلته خلال خمس مباريات، لكن سوليفان لا يزال واثقًا من أن المدافعين سينجحان معًا.

وقال سوليفان عن جافريكوف بعد التزلج الصباحي للفريق في تاريتاون: “إن إضافته إلى الخط الأزرق كانت مفيدة للغاية بالنسبة لنا. إن الكيمياء التي يبنيها مع (فوكس) هي عمل قيد التقدم. لا تزال هناك عملية شعور بالانزعاج هناك، لكنني أعتقد أنها تتحسن.

وقع الرينجرز على جافريكوف البالغ من العمر 29 عامًا بصفقة مدتها سبع سنوات بقيمة 49 مليون دولار في فترة الإجازة بعد موسمين إضافيين مع الملوك، والتي أعقبت أكثر من ثلاث سنوات في كولومبوس.

قام الفريق بإحضار جافريكوف لأنهم كانوا يعرفون ما يمكن توقعه منه وأن الموثوقية من المتوقع أن تساعد فوكس، الذي انضم إلى العديد من اللاعبين المختلفين قبل عام.

قال سوليفان: “هذا ما يعجبنا في أسلوب لعبه وهذا ما جذبنا: موثوقيته وقدرته على التنبؤ. نحن لا نطلب منه تغيير دوره. نحن لا نطلب منه تغيير دوره”. كل ما جلبه لفريقه السابق، أردنا أن يجلبه إلى رينجرز. وهذا ما يحاول القيام به.”

لقد كانت النتائج موجودة بالفعل بالنسبة لفوكس في البداية.

وقد شجعت مسرحية جافريكوف سوليفان أيضًا.

قال سوليفان: “أعتقد أنه لائق بشكل جيد حقًا”. “البعد الذي يجلبه هو أمر مهم بالنسبة لنا: قدرته على الدفاع، ووجوده في مناطق القتال في المقدمة (و) في الزوايا. إنه كبير وقوي ويتغلب على الناس. من الصعب اللعب ضده بسبب طبيعة حجمه وقوته وكيف يعتمد على الناس. إنه يساعدنا في تنفيذ ركلات الجزاء في تلك المنطقة.”

بمجرد أن يصبح أكثر دراية بمحيطه الجديد، فإن أداءه يتحسن.

<br />

قال سوليفان: “إنها عملية تكيف. إنه يقوم بعمل جيد في هذه العملية. إنه يقوم بعمل جيد”. إنه طفل ذكي، ويفهم كيف نحاول اللعب. إنه يفهم دوره وكيف يمكنه مساعدتنا في الفوز بالمباريات”.

لعب برادن شنايدر على الجانب الأيمن والأيسر في غياب كارسون سوسي، الذي هو احتياطي مصاب بعد تعرضه لإصابة في الجزء العلوي من الجسم يوم السبت.

قال سوليفان إنه يتوقع المزيد من ذلك أثناء غياب سوسي.

قال المدرب: “ربما هذا ما ستراه”.