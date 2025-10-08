يجمع الشجاع بين الشجاعة لإعادة يانكيز من حافة الهاوية

جمعت اليانكيز أباريق بدء ثمانية أدوار تخلى فيها عن 15 أشواط في ثلاث ألعاب ALDS.

ومع ذلك ، ما زالوا على قيد الحياة جزئيًا بسبب قاضي هارون وجزئيًا لأن الأسلحة التي تبعت كارلوس رودون ليلة الثلاثاء كانت على مستوى المهمة – وفي إحدى الحالات ، لم يتم تنفيذها خلال عامين.

وقال ديفين ويليامز ، الذي حقق أكثر من ثلاثة خامات في لعبة لأول مرة منذ 1 سبتمبر 2023: “كل شيء على سطح السفينة في الوقت الحالي”.

تم استدعاء خمسة من مسكنات يانكيز-فرناندو كروز وكاميلو دوفال وتيم هيل وويليامز الطويل ودايفيد بيدنار الشجاع-وأجاب جميعهم على الدعوة في تجميع أدوار 6 ²/₃ بدون أهداف في فوز 9-6 على جايز الأزرق في برونكس.

عندما تم سحب Rodón متأخراً 6-1 ، كان Yankees 21 من القضاء.

قال بيدنار: “أعتقد أن الجميع يعرفون المهمة الموجودة في متناول اليد”.

“توقف عن النزيف” ، أضاف كروز. “لقد هاجمناهم ودعنا رجالنا يقومون بالمهمة.”

ظهرت تشكيلة يانكيز على قيد الحياة حيث سجلت الثور العشرين الأخيرة ، حيث استسلمت ثلاث مرات فقط ، لم يمش أي شيء وضرب تسع.

ورث كروز مربى من رودون وعرق في عداء. لقد سمح لفرديين من فلاديمير غيريرو جونيور في المركز الرابع ، ودوفال-وهو خيار فقد إيمان بون في الموسم العادي-تسبب في تأسيس من أليخاندرو كيرك للهروب.

بعد أن ربط القاضي المباراة مع هوميروس المدير الثلاثة في المركز الرابع ، وضمان الثيران أن الهجوم الهجومي سيكون مهمًا.

ورث هيل عداء في المركز الثاني من دوفال في الخامس وضرب أديسون بارجر.

<br />

قال هيل: “لقد فعلنا ما كان من المفترض أن نتعرف عليه”.

نصب ويليامز في 67 مباراة هذا الموسم مع يانكيز ولم يطلب منه مطلقًا الشوط الثاني. بعد الشوط السابع من 16 حفرة-والذي شمل أن يصبح أول إبريق يتقاعد غيريرو في الليل-عاد ويليامز إلى الثامن ، حيث ترك واحد لإرني كليمنت ثم ضرب أنتوني سانتاندر.

بدلاً من ذلك ، عندما أخبره المدير آرون بون ، “قد نحتاج إليك للمزيد هنا ، كان وليامز على متن الطائرة.

كان إبريقًا لم يكن شائعًا في برونكس قد خرج من التل إلى تصفيق يقف بينما كان بيدنار يركض من الثور.

قال ويليامز: “هذا رائع”. “لقد كان بالتأكيد أفضل بكثير مما سمعته على مدار العام.”

نقل ويليامز العصا إلى بيدنار ، الذي لم يسبق له مثيل في مرحلة ما بعد الموسم قبل شهر أكتوبر هذا والذي حث زوجين من الأرض على ستراند كليمنت في الثامن قبل ثلاثة أهداف من المباراة ضد الجزء العلوي من التشكيلة.

جورج سبرينغر يتأرجح من خلال الخائن. حدق ناثان لوكس في الخائن الذي وضع الجزء العلوي من المنطقة. و Guerrero ترتكز على غوص Amed Rosario في القاعدة الثالثة ، بيدنار احتضان أوستن ويلز حيث تم السماح بالزفير في برونكس.

قال بيدنار: “تريد أن أدوار الإغلاق هذه ، خاصة بعد أن تحصل الجريمة على الزخم ، وتواصل تسليم الكرة”.

– تقارير إضافية من دان مارتن