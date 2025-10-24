يحافظ آرون جلين على سر الظهير الوسطي لفريق جيتس مع اقتراب نهاية المباراة

سيظل لغز لاعب الوسط الخاص بـ Jets دون حل – على الأقل علنًا – حتى نهاية الأسبوع.

رفض المدرب الرئيسي آرون جلين تسمية لاعب أساسي بين جاستن فيلدز وتيرود تايلور للمرة الثالثة هذا الأسبوع يوم الجمعة.

بدلاً من ذلك، اختار جلين السرية وتشبث بما وصفه سابقًا بميزة تنافسية قبل مباراة 0-7 جيتس مع البنغالز يوم الأحد.

لقد طرح سؤالًا تلو الآخر حول هذا الموضوع خلال مؤتمره الصحفي، بدءًا من ما إذا كان بإمكان تايلور البدء بدنيًا إلى ما إذا كان هذا قد أثر على استعداد جيتس لمباراة الأحد، ونجح جلين في تفادي كل سؤال.

قال جلين بعد سؤال الوسط الخامس: “لهذا السبب بالضبط أقول ذلك: لأنني لا أريد ذلك”. “لا أعرف عدد المرات التي يجب أن أجيب فيها على ذلك. لن يتغير الأمر.”

تايلور، الذي كان مشاركًا محدودًا في اليومين الماضيين بسبب إصابة في الركبة، سيكون محدودًا مرة أخرى يوم الجمعة وسيتم إدراجه رسميًا على أنه مشكوك فيه.

وعندما سئل عما إذا كان اللاعبون على علم بالقرار. قال جلين إنه سيبقي ذلك بينه وبين اللاعبين. عندما سُئل عما إذا كان اللاعبون المبتدئون قد حصلوا على ممثلين عاديين، قال جلين إن هذا بينه وبين لاعبي جانج جرين.

قال جلين عندما سئل عما إذا كان هذا قد أثر على استعدادات الطائرات على الإطلاق: “لقد أمضينا أسبوعًا رائعًا من التدريب مع رجالنا”. “يعلم رجالنا أننا سنبقي ذلك بيننا، وهكذا ستكون الأمور.”

أصبح من المتصور الآن – نظرًا لأن هذه هي الجلسة الإعلامية الأخيرة لـ Glenn قبل المباراة – أن اللاعب الأساسي قد لا يكون معروفًا حتى عمليات الإحماء السابقة للمباراة، ما لم تتسرب الأخبار.

تم وضع الحقول على مقاعد البدلاء في الشوط الأول خلال خسارتهم أمام الفهود يوم الأحد، ثم انتقد المالك وودي جونسون لعب المتصل بالإشارة خلال جلسة مع الصحفيين في اجتماعات مالكي اتحاد كرة القدم الأميركي – قائلًا إنه “من الصعب عندما يكون لديك لاعب وسط بالتقييم الذي حصلنا عليه”.

وقال جونسون: “إذا تمكنا من إكمال التمريرة، فسيبدو الأمر جيدًا”. “عليك أن تقنعهم بأنك قادر على فعل شيء ما، وإلا سيكون من الصعب أن يكون لديك مباراة يمكنك الفوز فيها. … لا يمكنك تشغيل الكرة إذا لم تتمكن من تمرير الكرة. هذه هي كرة القدم 101.”

استبعد جلين الظهير الركني صوص جارندر (ارتجاج في المخ) والمتلقي الواسع جاريت ويلسون (الركبة) في مباراة الأحد. سيبدأ أزاريه توماس في مكان جاردنر.