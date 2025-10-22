يحب متسوقو هوم ديبوت هذه العلامة التجارية ذات التصنيف العالي لجزازة العشب

تقدم Home Depot مجموعة واسعة من جزازات العشب من أسماء معروفة مثل Cub Cadet وJohn Deere وMurray (المملوكة لشركة Briggs & Stratton) وRyobi وToro وTroy-Bilt. في أحد الاستطلاعات المستقلة، تم تصنيف شركة John Deere على أنها العلامة التجارية الأكثر شهرة في مجال جزازة العشب في الولايات المتحدة، كما تعد شركة Ryobi من بين الشركات الرائدة في مجال الآلات التي تعمل بالبطاريات. ومع ذلك، فإن المجموعة ذات التصنيف العالي من جزازات الركوب التي تحظى بحب كبير من متسوقي Home Depot في الوقت الحالي هي Troy-Bilt.
تقدم Troy-Bilt مجموعة واسعة من جزازات العشب، بدءًا من الطراز المدمج مقاس 20 بوصة الذي لا يزال الكثيرون يعتبرونه أفضل نوع من جزازات العشب لساحة صغيرة، إلى ماكينة عالية الأداء مقاس 54 بوصة بدون دوران مصممة لأولئك الذين لديهم مساحات كبيرة. هذا هو الأخير الذي يبدو أن متسوقي هوم ديبوت حريصون عليه بشكل خاص. في حين أن طرازي Pony وBronco التقليديين من Troy-Bilt يحصلان على آراء متباينة، فإن الطرازات الخاصة بمجموعة Mustang القوية هي من بين الأفضل على الموقع.
أصغر جزازات موستانج هي موديل 42 بوصة مع محرك متين أحادي الأسطوانة سعة 547 سم مكعب. تتمتع الآلات الأكبر (هناك خمسة في المجموع) بقدرة مذهلة تبلغ 725 سم مكعب أو 747 سم مكعب. تستفيد جميعها من المحرك الهيدروستاتيكي لتغييرات السرعة فائقة السلاسة. يمنح العملاء الطراز مقاس 50 بوصة تصنيف 4.3، بينما يحصل الآخرون على 4.6. الغالبية العظمى ستكون سعيدة بالتوصية بها.
أعجب المتسوقون بركوب جزازات العشب من طراز Troy-Bilt
تتوفر جزازتان من نوع Troy-Bilt مقاس 42 بوصة بدون دوران، إحداهما جديدة لعام 2025، لذلك لا توجد تقييمات كافية حتى الآن للحصول على تعليقات متوازنة من متسوقي Home Depot. أما الآخر فقد حصل على ما يقرب من 450 تقييمًا، حيث لاحظ المشترون أنه يعمل بشكل جيد، ويقطع بكفاءة، ويوفر الوقت. يعتقد البعض أنها كانت “إضافة رائعة” لمعدات العشب الخاصة بهم. كان متسوق آخر لم يكن يمتلك جزازة صفرية من قبل “معجبًا تمامًا بالأداء وسهولة الاستخدام”.
إنها قصة مماثلة عبر النطاق. كان يُعتقد أن الطراز مقاس 46 بوصة يوفر “قطعًا سريعًا جدًا وسلسًا ومتساويًا.” قال أحد العملاء الذي اختار الإصدار مقاس 54 بوصة، “رائع! إنها أفضل آلة قص امتلكتها على الإطلاق،” واستمر في القول إن موديلاتهم السابقة تضمنت John Deere وCub Cadet. ليس هناك الكثير من الشكاوى، على الرغم من أن بعض الأشخاص واجهوا مشاكل في البدء. يجب أن يحل ضمان Troy-Bilt لمدة ثلاث سنوات على طرازات موستانج معظم هذه المشكلات.
هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل شراء جزازة العشب ذات الدوران الصفري، وهو سوق تنافسي للغاية، لذا فإن الأمر يستحق التسوق. ومع ذلك، فإن مجموعة Troy-Bilt Mustang ذات أسعار تنافسية، وإذا كان متسوقو Home Depot بحاجة إلى أي شيء، فمن المؤكد أنهم يستحقون نظرة فاحصة.