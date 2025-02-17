يحتاج الدوري الاميركي للمحترفين إلى حل مشكلة تصوره الصارخ

أحاول أن أتصور رد فعل آدم سيلفر-قبل ساعات قليلة فقط من وصفه “حالة اللعبة الممتازة”-لسماع أن درايموند جرين ، موظف رفيع المستوى ومشارك نشط في الدوري الاميركي للمحترفين ، وصفت دوريته بأنها “ممل للغاية”.

جرين لم يتوقف عند الحفر العادي. قفز إلى “جدا”.

وقال جرين لصحيفة “سرب من الصحفيين” ، الدوليين والمحليين ، من منصة في سان فرانسيسكو: “من الذي يمكن أن يركض بشكل أسرع ، والذي يمكن أن يصل إلى المزيد من 3s”. “إنها ليست مادة. أعتقد أنه ممل للغاية. “

هناك حجج قوية على جانبي هذا النقاش – وهو مجموعة فرعية من السؤال المعقد حول ما إذا كان الدوري الاميركي للمحترفين أقل شعبية ، ولكن ما لا يمكن إنكاره هو أن الدوري لديه مشكلة تصور.