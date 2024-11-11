يحتاج الرينجرز إلى إظهار أنهم ينتمون إلى أكبر اختبار حتى الآن ضد أفضل الطائرات في دوري الهوكي الوطني

بالطريقة التي سار بها فريق رينجرز خلال الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضيين، فإن مباراة الثلاثاء ضد فريق وينيبيج جيتس الرائد في NHL في ماديسون سكوير جاردن، أصبحت مباراة كبيرة بقدر ما يمكن أن تكون في نوفمبر.

لا، الأمر ليس في صالح الموسم أو فشله. ولن تكون خسارة صوت الإنذار إذا كانت كذلك.

يحتاج فريق Blueshirts إلى الظهور بقوة في المنزل – حيث شعروا بالحرج الأسبوع الماضي من قبل Sabers – ويتنافسون بشكل أفضل بكثير وأصعب بكثير مما فعلوا مؤخرًا إذا كانوا يأملون في تذكير أنفسهم ليس فقط، بل بقية NHL، أنهم يستطيعون الذهاب إلى أخمص القدمين مع الأفضل في الدوري لأنهم واحد من الأفضل في الدوري.

أي شيء أقل من جهد جماعي كامل وثابت سيكون بمثابة خيبة أمل هائلة.

وقال برادن شنايدر لصحيفة The Post بعد أن ساعد جوناثان كويك: “من الواضح أنهم يلعبون بشكل جيد، لذا سيتعين علينا التأكد من أننا ننظف بعض الأشياء التي تخرج من نهايتنا والتأكد من أننا نلعب بشكل مستقيم للأمام”. سرق رينجرز الفوز على ريد وينغز ليلة السبت في ديترويت. “إنهم مجموعة كبيرة وثقيلة تتمتع بالموهبة التي يتعين علينا أن نضع كرات الصولجان فيها بعيدًا. سيكون هذا أكبر اختبار لنا حتى الآن، ونأمل أن نتمكن من الخروج من القمة».

لقد فقد رينجرز الاتصال بمن كان عليه أن يبدأ الموسم – على الرغم من حقيقة أنه جاء ضد فرق أقل مستوى. لقد تضاءلت كل شيء بدءًا من الطريقة التي يهاجمون بها اللعبة وبنيتهم ​​ونيرانهم.

والآن خرجوا من الانهيار أمام سيبرز، خامس أسوأ فريق في المنطقة الشرقية الموسم الماضي. واستسلم ريد وينغز الذي سحقه رينجرز مرتين في الشهر الأول من الموسم رغم فوزه 4-0.

كان متوسط ​​نسبة كورسي في 10 مباريات بمعدل خمسة على خمسة – والذي يقيس استحواذ الفريق على الكرة ومحاولات التسديد – في انخفاض مستمر منذ أواخر أكتوبر، وفقًا لـ Natural Stat Trick.

بعد أن كانت نسبة القمصان الزرقاء تحوم حول 50 بالمائة خلال معظم الشهر الأول من الموسم، تراجعت إلى الأسفل.

إنهم يسجلون عددًا أقل من كرات الصولجان على الشبكة، ويخلقون فرصًا أقل بكثير في منطقة الهجوم ويفتقدون تلك اللقمة التي حصلوا عليها الشهر الماضي.

إنها شهادة على مدى قلة حصولهم على القرص في الآونة الأخيرة، مما يعني أنها كانت على عصي خصمهم والأرقام تشير إلى ذلك.

قال كريس كريدر: “أعتقد أن الاستمرار في العمل على عمليتنا”. “من خلال الاستمرار في تحسين عمليات الاختراق لدينا، أعتقد أنه لا يزال هناك عدد قليل جدًا من المرات التي تخلينا فيها عن المواقف الفردية تقريبًا حيث تم القبض على F3 الخاص بنا قليلاً. إنه فحص مسبق بشكل فعال، ولكن بذكاء حتى لا نتخلى عن الاندفاعات الفردية ونضع الكثير من الضغط على حراس المرمى لدينا لإيقاف الكرة لصالحنا.

بعد هزيمة النجوم 4-1 ليلة السبت، سجل فريق Jets رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري الهوكي الوطني بفوزه الرابع عشر في أول 15 مباراة له هذا الموسم. لقد خرجوا مرتين متتاليتين من الدور الأول في التصفيات ويلعبون بنوع من الرقائق على كتفهم يمكن أن يحمل فريقًا خلال حملة مكونة من 82 مباراة – نوعًا ما مثل تلك التي لعبها فريق Blueshirts الموسم الماضي بعد أول مباراة لهم. جولة فاشلة ضد الشياطين في عام 2023.

هل لي أن أذكرك أن فريق رينجرز كان أفضل فريق في الموسم العادي الماضي. إنه في الأساس نفس الفريق وحان الوقت ليبدأوا في تشبه ذلك مرة أخرى.

قال شنايدر عن الطائرات: “إنهم رقم 1 لسبب ما”. “علينا أن نتأكد من أننا مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا للأمام. لأنني أعتقد أنه عندما نفعل ذلك، أعتقد أننا جيدون تمامًا. أعتقد أن الأمر سيكون تحديًا وعلينا التأكد من أننا مستعدون للانطلاق”.

ليس من الضروري أن يكون الفوز مدويًا بالضرورة، لكن يتعين على الرينجرز مواجهة فريق جيتس وإظهار بعض الثبات على مدار 60 دقيقة ضد فريق متحمس.

ويجب أن يبدأ التحول الآن.

ما هو الوقت الأفضل من مواجهة أفضل فريق في NHL؟