يحتاج العمالقة إلى جون هاربو ليتبع مخطط توم كوغلين

لكي ينجح هذا، يجب أن يستحق جون هاربو كل قرش من مبلغ 100 مليون دولار الذي ضمنه له العمالقة لإنقاذهم.

لكي ينجح هذا، يجب أن يكون Harbaugh كما كان عليه، بل وأكثر من ذلك حتى يتمكن العمالقة من تحديث الامتياز من الضيق الذي طال أمده. سيتعين على Harbaugh استخدام كل مهارات مدربه الرئيسي للحفاظ على لعب العمالقة بعد انتهاء الموسم العادي لعام 2026.

سيتعين عليه أن يأخذ سيرة ذاتية مثيرة للإعجاب بالفعل من عيار Hall of Fame ويجعلها تبدو أفضل. في هذا الوقت، من العام المقبل، يجب أن يُنظر إلى Harbaugh على أنه عامل معجزة إذا كان للعمالقة أن يصبحوا أحد أكثر الفرق تحسنًا في اتحاد كرة القدم الأميركي. سيتعين عليه في أوائل عام 2027 أن يفكر في ما يعتبره مايك فرابيل ومايك ماكدونالد في هذه اللحظة بالذات: من بين المرشحين الأوفر حظًا للفوز بجائزة أفضل مدرب لهذا العام.

كان فريق Seahawks 10-7 في عام 2024 في موسم المبتدئين في ماكدونالدز واتخذ خطوة كبيرة للأمام في عام 2025 للوصول إلى Super Bowl 2026. بعد ست سنوات من توليه منصب المدير الفني لفريق Titans، كان فرابيل مستشارًا في كليفلاند، من بين جميع الأماكن، في عام 2024 قبل العودة إلى نيو إنجلاند لقيادة باتريوتس. لم تكن هناك وظيفة تدريب أفضل في الدوري هذا الموسم، حيث انتقل باتريوتس من 4-13 إلى 14-3 وعلى الرغم من أنهم المستضعفون في مباراة الأحد على ملعب ليفي، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن نادي فرابيل لا يمكنه الفوز.