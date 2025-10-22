يحتاج بريان دابول إلى جعل عمالقةه يقفون الآن – وإلا

عندما تخسر بالطريقة التي خسر بها العمالقة في دنفر، الطريقة التي لم يخسر بها أي فريق، يتعين على المدرب الرئيسي، وخاصة الذي بدأ الموسم على المقعد الساخن، أن يلتقط فريقه من رقبته ويوضح لكل عين تحدق به، من جون مارا إلى أسفل، أنه قائد يستحق المتابعة والاحتفاظ به.

إذا خسر الفريق، فإنه يفقد وظيفة أحلامه، الأمر بهذه البساطة.

وسيكون من السهل الآن أن يخسر فريقه، بعد أن نجا بصعوبة من 3-14 الموسم الماضي، بعد 2-5 هذا الموسم، بعد الهزيمة المذهلة في مباراتي دالاس ودنفر التي تخسرها الفرق الخاسرة.

لقد كان بريان دابول مقاتلًا طوال حياته، والآن يبدأ النضال الجاد للحفاظ على وظيفة أحلامه.