يحتاج جارين جاكسون إلى إجراء بعد الموافقة على عقد Grizzlies

سيحتاج Jaren Jackson Jr. إلى إجراء إجراء لإصلاح إصابة في قدمه اليمنى ، كما أعلن Grizzlies يوم الثلاثاء ، بعد أقل من 24 ساعة من الإبلاغ أنه وافق على تمديد مدته خمس سنوات بقيمة 240 مليون دولار.

قال الفريق في بيان إن جاكسون ، 25 عامًا ، أصيب بإصابة في إصبع القدم في قدمه اليمنى بينما كان يلعب في “كرة السلة الحية” بعيدًا عن منشأة Grizzlies.

كشف تقييم يوم الاثنين أنه سيتطلب إجراءً لإصلاحه.

“سيتم تقديم تحديث وجدول زمني أولي بعد الإجراء ، ولكن من المتوقع أن يتعافى جاكسون جونيور”.

يعد جاكسون جزءًا حاسمًا من قائمة Grizzlies ، ويفقده لأي فترة من الزمن من المحتمل أن يضر ممفيس ، الذي يخطط بالفعل لبدء موسم 2025-26 بدون زاك إدي بعد أن خضع لإجراء على كاحله الأيسر.

ينظر جاكسون ، اللاعب الدفاعي لعام 2023 ، إلى حد كبير من قبل Grizzlies ، الذي تضمن خيار اللاعب لموسم 2029-30 في صفقة جديدة.

سيكون أحد قادة الامتياز – إلى جانب Ja Morant – للمضي قدمًا.

بلغ متوسط ​​متوسط ​​22.2 نقطة ، 5.6 كرة مرتدة ، 2.0 تمريرة ، 1.5 كتل و 1.2 سرقة لكل لعبة في الموسم الماضي ، وقد ظهر ظهورين في الدوري الاميركي للمحترفين في مواسمه السبعة مع Grizzlies ، الذي صاغه مع الاختيار الرابع العام في عام 2018.

حطمت شامانيا من ESPN خبر جاكسون الذي تم توزيعه حديثًا على العقد الممتد مساء الاثنين.

كان جاكسون يدخل السنة الأخيرة من عقده الحالي مع Grizzlies في هذا الموسم المقبل.

ينطلق The Grizzlies في موسم 2024-25 حيث ذهبوا 48-34 للحصول على المركز الثاني في القسم الجنوبي الغربي قبل أن يجرفوا في الجولة الأولى من التصفيات من قبل الرعد.