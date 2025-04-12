يحتاج رينجرز إلى دفن هذا الموسم الضائع وإجراء تغييرات متميزة

سوف يحصل رينجرز على ما وضعوه بالضبط في هذا الموسم.

من غير موسم الدراما المليء بالدراما التي بقيت ، غرفة الخزانة الظاهرة خارج الربعة والافتقار الطويل من الاستعجال والقلب والقيادة ، فإن حملة Blueshirts 2024-25 على وشك التقليل إلى لا شيء على الرغم من الإدارة للبقاء على قيد الحياة وسط خسارة الكنديين 5-2 إلى ليلة الجمعة.

لا يزال رينجرز مجرد خسارة واحدة أو نقطة واحدة من نهاية هذا الموسم البائس.

على الرغم من أنهم لن يأخذوا أي شيء بعيدًا عن هذا الموسم من حيث الجوائز ، فإن الحارس الذين كانوا جزءًا من الكارثة التي تكشفت خلال الأشهر الستة الماضية سيتم تلوينها إلى الأبد.