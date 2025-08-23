يحتاج زاك ويلر فيليز إلى جراحة منفذ صدري في كسارة نهاية الموسم

لقد انتهى موسم زاك ويلر.

تم تشخيص إصابة فيليز ACE بمتلازمة منفذ الصدر الوريدي ، وقد نصحت من قبل الأطباء الخضوع لجراحة إزالة الضغط على المنافذ الصدرية ، وفقًا لبيان صحفي فيليز يوم السبت.

تلقى ويلر الأخبار بعد الحصول على رأي ثانٍ بعد إجراء لإزالة جلطة الدم في كتفه الرمي يوم الاثنين.

وبحسب ما ورد سيحتاج اللاعب الأيمن إلى 6 إلى 8 أشهر للتعافي من الجراحة.

كان ويلر ، وهو كل النجوم ثلاث مرات ، في محادثة الدوري الوطني CY Young قبل أن يصل إلى القائمة المصابة الأسبوع الماضي.

لقد نشر عصرًا 2.71 مع 195 تمريرة رائدة في MLB عبر 149 ²/₃ أدوار قبل النزول.

الأخبار هي ضربة هائلة لآمال بطولة العالم فيليز.

متجهًا إلى مسرحية يوم السبت ، قاد فيلادلفيا الدوري الوطني الشرقي بست مباريات فوق فريق Mets.

قام Mets Ace السابق مات هارفي بإجراء عملية جراحية مماثلة في عام 2016.