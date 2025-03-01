يحتاج سكان الجزر إلى تعلم درسهم أخيرًا

رياضة
يحتاج سكان الجزر إلى تعلم درسهم أخيرًا

ذهب سكان الجزيرة إلى الموعد النهائي للتجارة مع اثنين من أصل أكبر من 30 جائزة على العقود المنتهية التي يمكن أن تحصل على عائد قوي مع تمكين النادي من البدء في النظر في مستقبله.

ليس هذا الموعد النهائي التجاري ، مع بروك نيلسون وكايل بالميري. الموعد النهائي لعام 2023 ، مع سكوت مايفيلد وسميون فارلاموف.

بالطبع ، بحلول الوقت الذي جاء فيه 3 مارس قبل عامين ، تم بالفعل تمثيل الموت ، حيث اكتسب سكان الجزيرة بو هورفات وبيير إنغفال في الفترة التي تسبق يوم الموعد النهائي بينما كان يتقدم في نهاية المطاف لدفع مباراة فاصلة ناجحة في المخرج من الجولة الأولى.

على الرغم من أن هذه الحالة المتمثلة في المضاعفة على قلب كلفت سكان الجزيرة بعض الاختيارات أو التوقعات ، إلا أنها كانت نقطة المفصلات التالية ، في 1 يوليو من نفس العام ، والتي تبدو في وقت متأخر كخطأ كارثي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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