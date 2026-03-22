يحتاج مايك توشمان إلى عملية جراحية، كما كشف مصير كريج كيمبريل

جوبيتر، فلوريدا – من المحتمل ألا تتم تسوية قائمة يوم الافتتاح لميتس حتى وصول الفريق إلى نيويورك، ولكن تم استبعاد اثنين من المحاربين القدامى من المزيج.

سيخضع مايك توشمان، الذي كان يتنافس على وظيفة خارجية، لعملية جراحية لتمزق الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، وفقًا للمدير كارلوس ميندوزا. بالإضافة إلى ذلك، تم إخبار المخلص كريج كيمبريل بأنه لن يكون في قائمة يوم الافتتاح.

وغادر تاوشمان المباراة الاستعراضية يوم الأحد وهو يعاني من انزعاج في الركبة اليسرى، وكشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي عن تمزق الغضروف المفصلي. لم يكن لدى ميندوزا جدول زمني لعودة تاوتشمان المحتملة. وصل تاوشمان، 35 عامًا، إلى الفريق بموجب صفقة دوري ثانوي وكان مرشحًا للبقاء في دور أساسي أو احتياطي.

ولكن حتى مع استبعاد توشمان من الاعتبار، رفض مندوزا الإفصاح عما إذا كان كارسون بينج، المرشح للمنصب الأول، قد فاز بمكان. لقد ازدهر بينج، البالغ من العمر 23 عامًا، هذا الربيع ويبدو أن لديه موطئ قدم في الوظيفة الميدانية المناسبة.

سيبقى كيمبريل، 37 عامًا، مع المنظمة بعد أن قرر عدم ممارسة إلغاء الاشتراك في صفقة الدوري الثانوي. وقال ميندوزا إن اللاعبين اليساريين بريان هدسون وريتشارد لوفليدي هما اللاعبان المتبقيان في المعسكر الذين يتنافسون على المركز الأخير.

وأشار ميندوزا إلى أن ثلاثة لاعبين – بينج وجاريد يونج وفيدال بروجان – يتنافسون بشكل أساسي على مركزين في القائمة. سيوفر بروجان عمقًا إضافيًا للملعب، لكن فريق ميتس لديه أيضًا بريت باتي كاحتياطي.

يقدم Brujan تغطية تأمينية قصيرة المدى، لكن يمكن لمسؤولي الفريق أيضًا أن يقرروا أن Bo Bichette يقدم تأمينًا كافيًا في هذا المنصب. لعب بيشيت، لاعب القاعدة الثالث، مباراة في مركز التوقف القصير في الأيام الأخيرة فقط لإعادة التعرف على مركزه القديم.