يحتاج يانكيز إلى الإغاثة من هذا الجنون القبيح

انضم إليّ ، عزيزي القارئ ، ونحن نقضي الكلمات الـ 750 التالية أو نحو ذلك تتجنب فائض النكات حول كيف أن أوستن سلاتر وكرة السلحفاة التي تبلغ مساحتها 37 ميلًا في الساعة (والثلاثين أدوار بدون أهداف!) ، تبدو في الوقت الحالي ، مثل أفضل رهان لليانكيز. نطمح للحفاظ على مثل هذه التضحية إلى الحد الأدنى في الفقرات القادمة.

لكننا لا نقدم أي وعود.

لأنه كيف يذهب القول القديم؟ نحن نضحك لنفقي من البكاء. والوضع الحالي لبلعب يانكيز هو عار يبكي – ثقيل على العار – وسرعان ما أصبح نقطة مصدر قلق حقيقي. إنه شيء واحد أن يكون لديك امتداد صعب. إنه آخر للإقامة داخل خط الصدع. وهذه ليلتين الماضيتين ، حيث يعلق قلم يانكس قبعته.

وقال آرون بون ، مدير يانكيز ، عندما تم إنجاز هذه الليالي ، بشكل محبط ، ولكن هذا الوقت من العام “. “علينا أن نتغلب عليها ، من الواضح. لقد تمكنوا من إضافة في وقت متأخر في بعض الألعاب القريبة.”