يحتاج Aew إلى التأكد من أن صبر Harley Cameron هو مكافأة

يجلب لك جوزيف ستاسزوسكي من بوست في جميع أنحاء عالم المصارعة المحترفة في عموده الأسبوعي ، Post Match Angle.

AEW بحق لم يستسلم لإغراء هارلي كاميرون. الآن ، الأمر متروك لهم لجعله يؤتي ثماره.

كان البعض في مجتمع المصارعة المحترفين يدعو نجم نجم كاميرون الناشئ للفوز ببطولة TBS من مرسيدس مونيه في جراند سلام في بلد المنافس في أستراليا يوم السبت.

فعل أيو الشيء الصحيح من خلال تغلب موني كاميرون على نظافة في منتصف الحلبة ، لكنه لم يكن بلا صعوبة. بعد ذلك ، يجب أن يشعر AEW بمزيد من التشجيع على مستقبل الأسترالي.

هذا هو السبب.

بالنسبة للمبتدئين ، يكون الواجهة في أفضل حالاته خلال مطاردة البطولة – وكاميرون هي واحدة من أهمها في الوقت الحالي. بدأ المشجعون للتو في الاستثمار في كاميرون الموهبة والمتوهجة ، والذي حقق فوزًا واحدًا فقط في الشركة.

لا يوجد سبب لخفض المطاردة عندما تتمكن من بناء استثمار جمهور في مصارع من الرغبة في رؤيتهم يفوزون ليحتاجوا إلى حدوثه مع كل روحهم الجماعية ، والتي تستغرق وقتًا. انظر إلى ما فعله WWE مع دانييل برايان وكودي رودس والآن جي. فعلت TNA ذلك مؤخرًا مع جو هندري.

ربما سيكون كاميرون جاهزًا للجميع في هذا الصيف أو نهاية العالم لإغلاق العام.

Moné هي واحدة من أكبر نجوم لديك وأكثرها شهرة. إن خسارتها في عرض مسجل من أستراليا في الساعة 11:30 مساءً يوم السبت ليس عملًا جيدًا.

احصل على القصة إلى النقطة التي يرغب الناس في دفعها لرؤية كاميرون تغلب عليها لتصبح بطل TBS.

بدأت كاميرون ، المغنية الموهوبة ، عازفة الجيتار و Ventriloquist ، المصارعة فقط في عام 2021. دعها تعمل في حلقة مهاراتها الترفيهية أكثر قليلاً. يجب أن يكون الأبطال قادرين بشكل مثالي على قيادة المباريات ، لكن كاميرون أثبتت أنها تستطيع الاستماع إلى أحد المحاربين القدامى في موني ويكون لها مباراة جيدة. إن قدرة موني على المساعدة في الحصول على المواهب تجعلها لا تقدر بثمن للشركات.

ومع ذلك ، يجب أن يشجع AEW بشكل كبير من أداء كاميرون. لقد تجاوزت بعض التوترات المبكرة عندما لا تبدو الأمور سلسة لتستقر فيها حقًا. كان كاميرون حشدًا بعد تسديدة رائعة لها وعربة Mini Moné التي سبق أن ظهرت من خارج الحلبة.

بعد الخسارة ، أعطت Babyface عرضًا ترويجيًا لوسائل التواصل الاجتماعي – على الرغم من أنني كنت قد انتظرتها للقيام بذلك على الهواء مباشرة على Dynamite – ضمان أن هذه هي البداية. يبدو أن هذه الأشياء أصبحت أسهل بالنسبة لها.

كاميرون هو تذكير بأن قيمة الترفيه والقصة سوف تربطك بجمهور أسرع من أي مباراة من فئة الخمس نجوم.

لديها لهجة تسير عليها الآن – بما في ذلك عبارة صيد قوية وعرق (والمستقبل) يجب أن يبيع. انظر إلى ليلي في WWE.

الآن ، على كاميرون مواصلة اغتنام الفرصة وعدم إضاعة الوقت الذي اشترته. دعونا نرى كم يمكن أن ينمو نجم كاميرون.

تكتيكات الفتوة

خارج حقيقة أن Gunther و Jey Uso كان لديه واحد من التسعة المشاجرات على الأرجح pullaparts على الطريق إلى WrestleMania لأننا نعرف مقدار Triple H ، يعرض بطل العالم للوزن الثقيل سبب عرضه الترويجي الفريد.

قد لا يكون لدى قدرة غونتر على السخرية والتقليل من القلق أي متساوٍ ، وهو ما فعله بالضبط أثناء قيامه بإعادة إنشاء مدخل جي أوسو عبر الحشد.

ثم أخذ الأمور إلى مستوى أكثر فاعلية وأكثر تفاعلية ، حيث كان يجرؤ بشكل أساسي على بات مكافري المحبوب للمخاطرة بالضرر الجسدي عندما سأله عما إذا كان يعتقد أن USO يمكنه ضربه في WrestleMania.

لقد كان مجرد عرض ترويجي مخطط له بشكل فعال لبناء الحرارة التي يمكن أن يقدمها القليلون أيضًا وبشكل معقول مثل Gunther.

العدد العشرة

يجب أن تكون خسارة سيث رولينز في حدث رئيسي رائع في الواقع في الفنلندي بالور في يوم الحكم. تحتاج المجموعة إلى بداية القفزة ويحتاج إلى بداية جديدة. ربما هو aleister. ربما هو كاريون كروس.

تمسك Aew تمامًا بالهبوط على “Tonely” Toni Storm و Mariah May Feud – والتي ستنخفض كواحد من أفضل الشركات على الإطلاق. بعد أن فازت العاصفة مع Roll-up كانت تستخدمها للتغلب على الناس أثناء لعبها “الصاعد” الروكي ، كانت قبلة الرئيس.

لحظة برميل البودرة للاصطاعف Hangman-MJF لم يخيب أملك. استوفت الشدة لحظة اثنين من أقوى الشخصيات في AEW كرهت بعضها البعض. حقيقة أن لديهم مباراة فردية واحدة فقط من عام 2019 هي تفجير العقل. هل يتشابك مع MJF تليين شخصية Hangman على الإطلاق لأن المشجعين سيرغبون بسهولة في احتضانه؟

يمكن لـ Solo Sikoa مقابل Jacobs Fatu رفع كلا من WrestleMania 41 إذا قاموا بتشغيل واجهة طفل واحد. Sikoa في الواقع تحاول مساعدة Fatu في التأهل إلى غرفة الإقصاء يبدو وكأنه شيء لم يفعله رومان رينز أبدًا لأحد أفراد الأسرة. يعتقد أن سيكوا قطع عرضًا ترويجيًا جيدًا جدًا يخبر فاتو أنه يحبه.

أعلم أن جون موكسلي مهووس بالحفاظ على بطولة العالم لأعلى في حقيبته ، لكن آدم كوبلاند يهدد بتحطيمها مفتوحًا لا يشعر بأنه كافي لتهديد موكسلي لمنحه المباراة في الثورة. شعر موكسلي الذي يختنقه بالفوز في جراند سلام أيضًا غريبًا لأنه من غير المحتمل أن يصبح كوبلاند بطلًا.

WWE يثير الدهشة مجناتي قاعة مشاهيرها ، كما فعلت Triple H و Michelle McCool ، تعطيها شعور قاعة مشاهير كرة القدم المحترفين ويضيفون بعض المعنى الإضافي والإنسانية لهذه العملية.

هل سيكون الأمر أكثر فاعلية إذا كانت أرباح الشوارع أقل صراخًا في الملعون عليها وأخذت نهج جيك “ذي الأفعى” البارد “Snake” بدلاً من ذلك؟

إيثان بيج وجيفون إيفانز في يوم الانتقام برزت لي حقًا. تم وضعه تماما. كان إيفانز يرتد ويطير في كل مكان في وقت مبكر ، حيث كان الانتقام من الصفحة لإصاباته. بعد ذلك ، حولت Page الزخم من خلال متابعة أرجل إيفانز وفزت بمواجهة محفوظه مع كوع في وضع مثالي إلى الفك الذي أصيب بجروح خطيرة في القصة – كما لو كان يعلم أنه يمكن أن يفعل ذلك في أي وقت.

تقوم TNA بإجراء تباين في الفن الذي يتصرف الحياة من عندما تم إطلاق Tessa Blanchard في الأصل لأنها ترفض المصارعة في قصتها لأنها تعتقد أن المنافسة تحتها. كنت أتوقع منافس NXT لمباراةها الإلزامية هذا الأسبوع بعد ظهور سانتينو في يوم الانتقام.

إما أن تيسا بلانشارد لديها مباراة الأسبوع المقبل أو ستكون هناك عواقب !!! milanmiracle ariannagracewwe يشاهد #tnaimpact على TNA+: https://t.co/ekiqcuysk pic.twitter.com/oynhsafhad – TNA المصارعة (thisistna) 14 فبراير 2025

إضافي: كل الثرثرة حول الحلقة الأصغر والمستأجرة لـ Aew Grand Slam هي مضيعة للتنفس ، أليس كذلك؟

مصارع الأسبوع

ستيفاني فاوغر ، NXT

حلمت Vaquer بالعمل في WWE ، وعلى بعد أربعة أشهر فقط من ولايتها ، حصلت على لقبها الأول بعد هزيمة فالون هينلي لتصبح بطل أمريكا الشمالية للسيدات في NXT في يوم الانتقام. يحتوي Vaquer على جميع الأدوات اللازمة لتكون نجمة لفترة طويلة. يمكن أن تكون ناعمة ورياضية في وقت ما في الحلبة وتقديم عنف معقول في اليوم التالي. كان ذلك بالتأكيد معروضًا يوم السبت.

نشر وسائل التواصل الاجتماعي من الأسبوع

لم شمل أمة الهيمنة في FTLOW 💪🏻 pic.twitter.com/b8etkpvxlo – من أجل حب المصارعة (@ftlowrestling) 16 فبراير 2025

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