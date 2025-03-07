يحتاج Cam Thomas لـ Nets إلى “الانتهاء” لعدة أسباب

بعد أن فاتت معظم الموسم ، سيبحث كام توماس عن تشغيل قوي.

لإظهار إصاباته كانت صدفة. لإظهار أنه يمكن أن يتعايش بشكل دفاعي مع D’Angelo Russell. لإنهاء سنة العقد تتجه إلى وكالة حرة.

والأهم من ذلك كله ، للفوز.

وقال توماس لصحيفة “ذا بوست” و “نعم” قبل خسارة 121-119 إلى غولدن ستايت يوم الخميس “أنا فقط أنتهي بقوة”. “أقصد ، هذا مجرد اسم. أريد فقط أن أنهي قويًا فقط لإنهاء قوي. أنا لست قلقًا حقًا بشأن عامي () سنة العقد أو أي شيء. أعني ، أعتقد أن كل ذلك سيهتم بنفسه. “

على الرغم من الخسارة ، قضى توماس ليلة كبيرة في الشباك ، حيث انتهى برصيد 23 نقطة وسبع تمريرات وثلاث كرات مرتدة في 26 دقيقة.

قال توماس: “في هذه المرحلة ، لست قلقًا بشأنه”. “أريد فقط أن أنهي قوي للفريق ، ثم في أي مكان (الوكالة الحرة) يأخذنا ، يأخذنا. لكنني لست قلقًا حقًا بشأن الانتهاء من هذا الجانب. أريد فقط أن أنهي قويًا لأننا نريد الفوز في الألعاب وبناء شيء هنا. هذا كل ما في الحقيقة بالنسبة لي. “

حيث من المحتمل أن يأخذه إلى وكالة حرة مقيدة ، ولكن مع الاحتفاظ بمعظم البطاقات.

لا يوجد العديد من الفرق التي يمكن أن تقدمها بشكل واقعي لتوماس ، ومن غير المرجح أن تقدم بروكلين جنرال موتورز شون ماركس ضد نفسه.

“حتى الآن ، يبدو أن الشباك لديها المزيد من النفوذ” ، قال خبير CAP Yossi Gozlan The Post. “أعتقد أن أفضل فرصة لكام توماس في الحصول على عقد كبير في مكان آخر هي مع علامة وتجارة بسبب حالته المقيدة. أعتقد أنه ينظر إلى راتب سنوي من نوع كولين سيكستون المعدل للتضخم. “

وقال مصدر لصحيفة بوست إن سوق توماس قد يكون في نطاق يتراوح من 20 مليون دولار إلى 22 مليون دولار في السنة.

من المحتمل ألا يتغير تشغيل التمدد القوي بشكل ملموس ، لكنه بالتأكيد لن يضر.

“بالنسبة إلى (توماس) ، مع العلم به لفترة من الوقت ، إنها سنة عقده ، فقط رؤيته يمر بجروح – إنها المرة الأولى منذ أن كان هنا يعاني من أي إصابة طويلة – لذا فإن رؤيته يمر به ويعود إلى هناك على الأرض ، ومن الواضح أنه ما يجلبه للفريق هو أحد أفضل العصفرين في الدوري” ، قال زميله في الفريق. “لذلك يتحدث عن نفسه.”

احتفل يوم الخميس بمظهر توماس الثالث منذ عودته من إصابة في أوتار الركبة التي أدى إلى تهميشه لمدة 24 مباراة متتالية.

وصلت إلى إمالة ووريورز ، كان قد لعب أربع مرات فقط منذ 25 نوفمبر.

دخل توماس اللعبة التي تقود الشباك في التسجيل عند 24.2 نقطة.

بلغ متوسطه 27.3 في مبارياته الثلاث السابقة ضد ووريورز ، ويشمل ذلك الخروج من الأرض في غولدن ستايت في 25 نوفمبر.

لكنه فاته 40 مباراة هذا الموسم.

يمكن للشبكات أن تجعله وكيلًا مجانيًا مقيدًا عن طريق إرجاعه عرضًا مؤهلاً.

سيكون ذلك 8،741،210 دولارًا إذا وصل إلى معايير المبتدئين ، مما يتطلب منه بدء 11 مباراة أخرى خلال بقية الموسم.

إذا لم يفعل ، فإن العرض المؤهل سيكون فقط 5،993،172 دولار.

السيناريو الأخير غير مرجح ، لكن الإصابات جاءت في وقت غير مقصور. خاصة مع الأموال التي من المقرر أن تكون نادرة للغاية خلال الصيف.

من المقرر أن يكون لدى بروكلين 60 مليون دولار في مساحة الحد الأقصى ، أي أكثر من ضعف الفريق الأكثر روعة.

بيستونز في المرتبة الثانية عند 25 مليون دولار فقط.

يمكن أن يمسح ولاية يوتا 30 مليون دولار ولكن فقط في الحدث المحتمل أن يختار جون كولينز في عام لا يوجد لديه أموال لدفعه.

يمكن أن يكون لدى شيكاغو وممفيس وهيوستن وسان أنطونيو وأتلانتا مجموعة من مساحة الغطاء ، ولكن جميعها أكثر عرضة للاستثناء من المستوى المتوسط ​​غير المرسوم.

باختصار ، خيارات توماس محدودة.

“CT هو سلاح. يجب على الجميع الاهتمام. … (تسديدته) ستأتي. لست قلقًا بشأنه. قال مدرب الفريق جوردي فرنانديز: “أريده أن يتركه يطير”. “بشكل دفاعي ، هذه هي الخطوة التالية. هل يمكن أن يكون أفضل مع ضغط الكرة ، مع الدفاع عن 3 ، بعد المهام وخطة اللعبة؟ لذلك ، سعيد الآن مع عودة اللعبة الثانية. “

يوم الخميس تميزت الثالث. سيبحث توماس عن رابع ، خامس ، وهكذا للحصول على نهاية قوية.

قام نوح كوني بتمرينه الأول 5 على 5 ، في محاولة للعودة من إصابة في الكاحل.

كان تايسون إتيان نشطًا بعد استدعاءه من G League Long Long Island وسلم أول اتجاهين له ، لكنه كان DNP. ولد إتيان في مانهاتن ونشأ في مقاطعة بيرغن نيوجيرسي.