يحتفظ المحاربون بستيف كير مجرد العنصر الأول في قائمة المهام المهمة خارج الموسم

سان فرانسيسكو – سقط أول دومينو في موسم المحاربين الأسبوع الماضي، عندما وقع ستيف كير على العودة كمدربهم الرئيسي. الآن، يمكن أن يبدأ العمل الحقيقي.

قال كير: “لدينا الكثير لنكتشفه هذا الصيف”.

أعرب ستيف كاري عن رغبته في إنجاز التمديد. هناك مصلحة مشتركة في حبس براندين بودزيمسكي على المدى الطويل. يجب على درايموند جرين أن يقرر ما إذا كان سيمارس خيار اللاعب الخاص به أو يسعى للحصول على صفقة طويلة الأجل برقم سنوي أقل.

ثم هناك احتمال الاختيار رقم 11، وهو أحد الأصول القيمة في اليانصيب المحمل الذي يمكن للفريق استخدامه لإدراج بعض الشباب في قائمة الشيخوخة – أو في تجارة محتملة لنجم آخر للاقتران مع كاري.

لم يستبعد المدير العام مايك دونليفي جونيور إمكانية الذهاب لصيد الطرائد الكبيرة.

وقال دونليفي: “فيما يتعلق بأمور الاستحواذ التجاري، أعني أننا ربما نكون دائمًا في المحادثة، بصراحة، لأن لدينا رأس المال الاستثماري”. “إذا كانت هناك عروض للتقدم أو العودة أو التبادل مع لاعب مخضرم يمكن أن يساعدنا، فسننظر بالتأكيد إلى كل هذه الأشياء.”

ليس سرًا أن فريق Warriors سعى إلى إضافة Giannis Antetokounmpo أو Kawhi Leonard خلال الموعد النهائي للتجارة هذا الموسم. لقد ترددت أيضًا شائعات عن أنها نقطة هبوط محتملة لليبرون جيمس، في حالة انتهاء مسيرته التي استمرت ثماني سنوات مع ليكرز.

ومع ذلك، هناك ما يجب مراعاته أكثر من مجرد قوة النجوم عند استكمال قائمة مبنية حول كاري يبلغ من العمر 38 عامًا. واعترف دونليفي أنهم سيكونون بالفعل “وراء الكرة الثمانية” لبدء الموسم، بينما يتعافى جيمي بتلر وموسيس مودي من الإصابة.

قال كير: “أعتقد أنه كان لدينا، على سبيل المثال، ستة لاعبين هذا العام إما لم يتمكنوا من اللعب بشكل متتالي أو كانوا يخضعون لقيود دقائق في كثير من الأحيان في نفس الوقت”. “لا يمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى. من الصعب جدًا بناء الاستمرارية. نحن بحاجة إلى بعض اللاعبين الأصغر سنًا، بالتأكيد. نحن نعلم ذلك.”

يمنحهم المسودة فرصة للقيام بذلك، وقال كير إنه مع أوجه القصور لديهم لبدء الموسم، خاصة في مركز الجناح، “يجب على هذا الرجل أن يلعب” إذا تمسكون باختيارهم.

باتلر ومودي هما اثنان من خمسة لاعبين فقط متعاقدين للموسم المقبل. Kristaps Porzingis وGary Payton II وSeth Curry هم وكلاء أحرار غير مقيدين، ولدى De’Anthony Melton وAl Horford أيضًا خيارات للاعبين، وستتاح لبات سبنسر وكوينتن بوست الفرصة لتلقي أوراق العروض من فرق أخرى كوكلاء أحرار مقيدين.

لدى Golden State أيضًا ثلاثة وظائف شاغرة لمساعدي المدرب، بما في ذلك الكرسيين العلويين على مقاعد البدلاء بعد رحيل كريس ديماركو وجيري ستاكهاوس وتيري ستوتس.

وقال دونليفي إنه متفائل بشأن لم الشمل مع بورزينجيس وهورفورد، اللذين “أضافا عنصرًا إلى فريقنا لم يكن لدينا في الماضي”. يجب على هورفورد، 39 عامًا، أن يقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في اللعب، في غولدن ستايت أو في أي مكان آخر، بينما قد يتعين على بورزينجيس الموازنة بين قيمة طاقم تدريب ووريورز مقابل العروض الأكثر ربحًا من الفرق الأخرى.

أما بالنسبة لجرين، الذي سيدفع له خيار اللاعب 27.7 مليون دولار، فإن “الكرة في ملعبه”، كما قال دونليفي. “لقد أجرينا مناقشات حيث نريد منه أن ينهي مسيرته كمحارب. إنه يشعر بنفس الطريقة. أتوقع عودته، لكن هذه هي دعوته.”

لم يمنح The Warriors جوناثان كومينجا العقد الذي أراده قبل تقييد الوكالة الحرة، مما أدى إلى توتر العلاقة التي وصلت إلى نقطة الانهيار في الموعد النهائي للتجارة هذا الموسم.

مع Podziemski، أشار Dunleavy إلى أن الفريق يستهدف نتيجة مختلفة.

قال المدير العام: “إنها واحدة من تلك المواقف التي إذا كنت تريد عودة اللاعب، فيجب أن يعمل الأمر لصالحك ومن أجله”. “آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق عقد قبل بداية الموسم المقبل.”

سيكون للتمديد الآخر الأولوية: تمديد لكاري، الذي سيجني 62.6 مليون دولار هذا الموسم ولكن ليس لديه عقد يتجاوز ذلك. وقال كاري إنه يأمل في اللعب لسنوات “عدة” أخرى، والآن يمتد عقد كير لمدة عام بعد التزام كاري الحالي.

وقال دونليفي: “أنا متأكد من أن هذه المحادثات ستتم”. “يمكنك التنبؤ بالمكان الذي سيذهبون إليه. لا أرى أي سيناريو لا نريد فيه إيجاد طريقة لجعله ينتهي هنا “.