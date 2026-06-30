يحتفظ Blazers بروبرت ويليامز الثالث بعقد بقيمة 44 مليون دولار

يحتفظ فريق Blazers برجلهم الكبير.

أفادت ESPN يوم الثلاثاء أن المركز روبرت ويليامز الثالث سيبقى في بورتلاند، ووافق على تمديد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 44 مليون دولار للبقاء مع تريل بليزرز.

التمديد سيبقيه في بورتلاند خلال موسم 2028-29.

وتعامل ويليامز، البالغ من العمر 28 عامًا، مع مشكلات الإصابة طوال حياته المهنية، حيث لعب أكثر من 50 مباراة فقط في الموسم الواحد ثلاث مرات. وفي الموسم الماضي، لعب ويليامز 59 مباراة وظهر في جميع مباريات بورتلاند الخمس في الدور الأول من التصفيات ضد سان أنطونيو.

بلغ متوسطه 6.7 نقطة وسبع متابعات و1.5 قطعة هذا الموسم وسدد أكثر من 70 بالمائة من الأرض.

كان ويليامز أحد أفضل حماة الإطارات في الدوري الاميركي للمحترفين طوال معظم حياته المهنية، على الرغم من تاريخ إصابته. خلال مسيرته المهنية، حصل على نسبة 72 بالمائة من الأهداف الميدانية وبلغ متوسطه 1.6 قطعة في المباراة الواحدة.

حتى قبل هذا الموسم، كان لدى ويليامز خبرة واسعة في فترة ما بعد الموسم. أمضى السنوات الخمس الأولى من حياته المهنية في بوسطن وشارك في ست مباريات في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2022، حيث سقط فريق سلتكس أمام ووريورز.

كانت الشائعات تنتشر حول أن بوسطن سيكون مهتمًا بلم شمل محتمل مع ويليامز، ولكن بعد إبداء رغبتهم في إبقاء ويليامز واضحًا، أغلقه فريق بليزرز على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وإلى جانب ويليامز، يرتبط المركزان دونوفان كلينجان ويانج هانسن بعقد وسيعودان إلى بورتلاند الموسم المقبل.

كانت بورتلاند نشطة في هذا الموسم. وفي الأسبوع الماضي، عين النادي مساعد فريق تيمبروولفز السابق ميكا نوري ليكون مدربه المقبل، ليحل محل المدرب المؤقت تياجو سبليتر بعد أن تم تعيينه من قبل شيكاغو.

وبحسب ما ورد وافق فريق Blazers أيضًا على مقايضة Jerami Grant و Kris Murray إلى Memphis مقابل Ja Morant.