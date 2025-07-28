يحتفل هالي كافيندر ببويب بويز جيك فيرغسون عقد 52 مليون دولار

جيك فيرغسون لا يحتفل بتمديد عقده وحده.

نشرت خطيب فيرغسون ، هالي كافيندر ، كبرياءها لصفقة رعاة البقر الضيقة الجديدة يوم الأحد.

“فخور جدا بهذا الرجل !!!” كتبت Cavinder على حساب Tiktok Cavinder Twins بأنها تشاركها مع توأم حنا. “Go Ferg & Go Cowboys.”

رافق التسمية التوضيحية مقاطع من فيرغسون التي تلعب مع دالاس وكذلك الزوجين معًا في الألعاب.

جعله عقد فيرغسون هو النهاية الضيقة المدفوعة في تاريخ رعاة البقر والسابع الأعلى في الدوري حاليا.

لقد كان هو و كافيندر معًا منذ عام 2023 عندما تم الإعلان عن علاقتهما.

ثم انخرط الزوجان في أبريل عندما اقترح الطرف الضيق البالغ من العمر 26 عامًا نجمة الكلية السابقة البالغة من العمر 24 عامًا.

على الرغم من أنهما مثير للزوجين الذين سيصابان قريبًا ، فقد صدم العديد من المشجعين لرؤية امتداد فيرغسون يأتي في خضم عقد دالاس مع نجم ميكاه بارسونز.

يدخل بارسونز في السنة الأخيرة من عقده الصاعد وشهد أمثال TJ Watt و Maxx Crosby و Myles Garrett يحصلون على أموال كبيرة ، ومع ذلك لا يزال ينتظر اتفاقًا لنفسه.

بينما يواصل المشجعون في انتظار عقد بارسونز ، كان فيرغسون لا يزال يكسب جيدًا لأنه كان هدفًا كبيرًا لاعب الظهير داك بريسكوت في الموسمين الماضيين.

اندلع فيرغسون في 2023-24 ، وهو موسمه الثاني في اتحاد كرة القدم الأميركي ، حيث كان يستهدف 102 مرة في طريقه إلى صنع 71 مصيدًا مقابل 761 ياردة وخمس نقاط هبوط وكسب اختيارًا للمحترفين.

كان الموسم الماضي أكثر هدوءًا بالنسبة لفيرجسون حيث قام بتسليم 59 مصيدًا فقط ، و 494 ياردة ، ولا توجد هبوط ، وإن كان قد لعب في ثلاث مباريات أقل.

فيرجسون ، بالطبع ، ليس الرياضي الوحيد في علاقته حيث لعب كافيندر خمسة مواسم من كرة السلة الجامعية ، وثلاثة في ولاية فريسنو واثنان في ميامي.

كان Cavinder هو لاعب Mountain West Conference في عام 2020-21 ، وهو مكتبة All-MWC ثلاث مرات ومرتين ACC.

جمعت هي وشقيقتها ما يقرب من 5 ملايين متابع على حساب Tiktok المشترك.