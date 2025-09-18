يحصل القادة على الضوء الأخضر لجعل “تاريخي” يعود إلى العاصمة

وصف المالك جوش هاريس يوم الأربعاء بأنه “يوم تاريخي لعاصمة العاصمة ، ومنظمة القادة ومعجبينا” بعد أن أعطى مجلس واشنطن العاصمة ختمه الأخير من موافقة صفقة بقيمة 3.7 مليار دولار ستعيد الامتياز إلى عاصمة البلاد.
ساعد التصويت 11-2 على صفقة الملعب على إزالة عقبةها النهائية مع الهيئة التشريعية المحلية ويرسل مشروع القانون إلى العمدة موريل بوسر لتوقيعها.
يخطط القادة لبناء ملعب جديد ، يتماشى مع تطور متعدد الاستخدامات في موقع استاد RFK القديم ، الذي كان منزل الامتياز من 1961 إلى 1996.
انتقل الفريق إلى لاندوفر ، ماريلاند ، يلعب في ما يُعرف الآن باسم ملعب شمال غرب منذ عام 1997.
يأمل المسؤولون في فتح مكان DC الجديد في عام 2030.
وقال هاريس في بيان “بموافقة المجلس ، يمكننا الآن المضي قدمًا في مشروع RFK التحويلي الذي سيؤدي إلى نمو اقتصادي دائم لمدينتنا”. “لم يكن هذا الإنجاز ممكنًا دون التفاني والتعاون بين العمدة بوسر ، رئيس مجلس الإدارة (PHIL) مندلسون ، والمجلس وعدد لا يحصى من قادة المجتمع والعمل الذين ساعدت أصواتهم ومدخلاتهم في تشكيل العملية في كل خطوة على الطريق.
“نحن ممتنون للغاية للعودة الدافئة إلى المنطقة ومركز DMV ، ونتطلع إلى إعادة الفريق رسميًا إلى منزله الروحي في عام 2030.”
كتب Bowser في منشور على X أن التصويت كان “الخطوة الأخيرة في تأمين مستقبلنا على ملعب RFK الجديد”.
“أعمالنا ، شعبنا ، مشروعنا. الآن ، دعنا نذهب إلى العمل” ، كتبت.
أعطى مجلس العاصمة موافقة أولية الشهر الماضي.
كجزء من الصفقة التي قطعها الفريق مع المدينة ، يرتكب القادة 2.7 مليار دولار للمبنى.
ملعب مكون من 65000 مقعد هو محور المشروع ، والذي سيشمل أيضًا وحدات سكنية و Sportsplex جديدة.
سيحتاج القادة أيضًا إلى تطوير الأرض حول الملعب لإغراء أماكن الترفيه والمطاعم والفنادق إلى الموقع.