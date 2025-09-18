وصف المالك جوش هاريس يوم الأربعاء بأنه “يوم تاريخي لعاصمة العاصمة ، ومنظمة القادة ومعجبينا” بعد أن أعطى مجلس واشنطن العاصمة ختمه الأخير من موافقة صفقة بقيمة 3.7 مليار دولار ستعيد الامتياز إلى عاصمة البلاد.

ساعد التصويت 11-2 على صفقة الملعب على إزالة عقبةها النهائية مع الهيئة التشريعية المحلية ويرسل مشروع القانون إلى العمدة موريل بوسر لتوقيعها.

يخطط القادة لبناء ملعب جديد ، يتماشى مع تطور متعدد الاستخدامات في موقع استاد RFK القديم ، الذي كان منزل الامتياز من 1961 إلى 1996.

انتقل الفريق إلى لاندوفر ، ماريلاند ، يلعب في ما يُعرف الآن باسم ملعب شمال غرب منذ عام 1997.

يأمل المسؤولون في فتح مكان DC الجديد في عام 2030.

وقال هاريس في بيان “بموافقة المجلس ، يمكننا الآن المضي قدمًا في مشروع RFK التحويلي الذي سيؤدي إلى نمو اقتصادي دائم لمدينتنا”. “لم يكن هذا الإنجاز ممكنًا دون التفاني والتعاون بين العمدة بوسر ، رئيس مجلس الإدارة (PHIL) مندلسون ، والمجلس وعدد لا يحصى من قادة المجتمع والعمل الذين ساعدت أصواتهم ومدخلاتهم في تشكيل العملية في كل خطوة على الطريق.

“نحن ممتنون للغاية للعودة الدافئة إلى المنطقة ومركز DMV ، ونتطلع إلى إعادة الفريق رسميًا إلى منزله الروحي في عام 2030.”

كتب Bowser في منشور على X أن التصويت كان “الخطوة الأخيرة في تأمين مستقبلنا على ملعب RFK الجديد”.

اجعل كل لعبة اتحاد كرة القدم الأميركي تؤتي ثمارها المستضعف هو المكان الذي يصبح فيه مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات لاعب سهلة

لا التزامات موسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم رمز الترويج NYPOST5 للحصول على 50 دولار في الاعتمادات الموقع عندما تلعب 5 دولارات! يجب أن يكون 18+ (19+ في AL ، NE ؛ 19+ في CO لبعض الألعاب ، 21+ في AZ و MAZ) والحضور في ولاية تعمل فيها المستضعف. مهتم بلعبك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو تفضل بزيارة http://www.ncpgambling.org. NY: اتصل بـ 24/7 Hopeline على 1-877-8-Hopeny أو Text Hopeny (467369). تتلقى نيويورك بوست إيرادات من الشراكات التابعة والإعلان لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف رمز الترويج المستضعف حسب الموقع.

“أعمالنا ، شعبنا ، مشروعنا. الآن ، دعنا نذهب إلى العمل” ، كتبت.

أعطى مجلس العاصمة موافقة أولية الشهر الماضي.

<br />

كجزء من الصفقة التي قطعها الفريق مع المدينة ، يرتكب القادة 2.7 مليار دولار للمبنى.

ملعب مكون من 65000 مقعد هو محور المشروع ، والذي سيشمل أيضًا وحدات سكنية و Sportsplex جديدة.

سيحتاج القادة أيضًا إلى تطوير الأرض حول الملعب لإغراء أماكن الترفيه والمطاعم والفنادق إلى الموقع.