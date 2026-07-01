يحصل فريق ليكرز على تعزيز مفاجئ لاحتمالات اللقب مع اقتراب عصر ليبرون جيمس من النهاية

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على ما يبدو، فإن عدد أقل من ليبرون جيمس هو أكثر بالنسبة لليكرز.

على الرغم من كونه على وشك خسارة أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين، تحسنت فرص اللقب الأرجواني والذهبي لعام 2027 في الأيام الأخيرة مع ظهور حقبة جديدة في لوس أنجلوس.

كان فريق ليكرز +4500 في FanDuel Sportsbook للفوز بكأس Larry O’Brien الموسم المقبل صباح الثلاثاء قبل ظهور أخبار رائعة عن رحيل جيمس الوشيك.

الآن، بعد سلسلة من التحركات لتعزيز قائمة ما بعد جيمس، أصبح فريق ليكرز +3300 للفوز بكل شيء، وهو المركز الحادي عشر الأفضل على اللوحة.

ويأتي هذا التحول بعد إضافة لاعب الوسط الشاب ووكر كيسلر، الذي تم الحصول عليه في صفقة التوقيع والتجارة مع الجاز مقابل اختيارات غير محمية في الجولة الأولى في عامي 2031 و2033، إلى جانب مقايضات الجولة الأولى في عامي 2028 و2030.

واصل فريق ليكرز يوم الثلاثاء المزدحم بإضافة كوينتين غرايمز وكولين سيكستون وساندرو ماموكيلاشفيلي إلى الوكالة الحرة، ليكملوا الدورة المبنية الآن حول لوكا دونسيتش وأوستن ريفز وكيسلر.

تشير خطوة صانعي الاحتمالات إلى أن هناك على الأقل بعض الاعتقاد بأن فريق ليكرز في وضع أفضل مع قائمة أعمق وأصغر سناً مبنية حول نجمهم البالغ من العمر 27 عامًا بدلاً من موسم آخر يتمحور حول الجدول الزمني لجيمس.

يمنح كيسلر لوس أنجلوس حماية الحافة والتهديد الرأسي الذي تحتاجه بشدة بجوار دونسيتش، بينما يضيف سيكستون وغرايمز الروح الرياضية، ويسجلان اللكمات والدفاع المحيطي إلى القائمة التي أصبحت قديمة.

ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه قبل أن تتمكن لوس أنجلوس من المطالبة بوضع المنافس الحقيقي.

الرهان على الدوري الاميركي للمحترفين؟

يظل فريق Thunder وSpurs، المرشحان للنهائيات المشتركة عند +260، في طبقة أخرى من الستراتوسفير، في حين أن Nuggets (+2200) وTimberwolves (+2700) يتقدمان أيضًا بخطوة فوق Lakers في عيون المراهنين.

في الشرق، ستة فرق – سلتكس (+700)، نيكس (+850)، رابتورز (+2200)، بيستونز (+2200)، كافالييرز (+2200) وهيت (+3000) – جميعها لديها احتمالات بطولة أفضل من ليكرز.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الألعاب الرياضية. إنه على دراية بشكل خاص بالثلاثة الكبار – MLB، وNFL، وNBA.