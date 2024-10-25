يحصل كريس هوبارد على عمل عند التدخل الأيسر بينما يفكر العمالقة في تغيير الخط O

قد يكون هناك تغيير قادم في خط هجوم العمالقة في مباراة ليلة الاثنين ضد ستيلرز في بيتسبرغ.

التقط كريس هوبارد، الذي وصل الأسبوع الماضي، لقطات عند التدخل الأيسر يوم الخميس أثناء التدريب.

قال المدرب الرئيسي بريان دابول: “نعم، بالتأكيد، سيحصل على ممثلين هناك، وسنرى أين نحن الآن”.

تم تسجيل هوبارد (33 عامًا) من فريق تدريب 49ers.

لديه 100 مباراة من تجربة اتحاد كرة القدم الأميركي مع ستيلرز وبراونز وجبابرة.

من بين 58 مشاركة له، كان 51 منها في التدخل الصحيح. قال هوبارد إنه لعب التدخل الأيسر طوال فترة ما قبل الموسم هذا الصيف مع فريق 49ers.

قال هوبارد: “أشعر بالراحة”. “الأمر كله يتعلق بالتنسيق بين اليد والعين، مجرد تبديل الجوانب؛ هذا حقا ما هو عليه. أنا على استعداد للقيام بكل ما يحتاجون مني للقيام به لتحقيق الفوز.

يمكن أن يكون هوبارد خيارًا في التدخل الأيسر ضد ستيلرز حيث لم يلتزم دابول علنًا بالالتزام بجوش إيزودو.

لقد كانت بداية صعبة في عام 2024 لإيزودو، الذي انتقل بدلاً من المصاب أندرو توماس (خارج الموسم بعد جراحة في القدم) وسمح له بدخول كيسين في الربع الأول من خسارة الأسبوع الماضي 28-3 أمام النسور.

يتمتع هوبارد بخبرة أكبر بكثير، لكنه يحتاج إلى مواكبة هجوم العمالقة وزملائه الجدد في الفريق.

قال هوبارد: “على قدر الاستعداد الذي أحتاجه يا رجل”. “في يوم المباراة، كل ما يحتاجونه مني، كل ما يحتاجونه، أنا على استعداد لوضع يدي في الكومة والسعي للحصول عليه.”

لا يوجد شيء وشيك مع التعامل الهجومي مع دي جي همفريز، الذي زار يوم الثلاثاء مع العمالقة.

كان همفريز، البالغ من العمر 30 عامًا، هو الاختيار الأول لكاردينالز في الجولة الأولى لعام 2015 مع 98 مباراة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، في المقام الأول عند التدخل الأيسر. أصيب همفريز بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في الأسبوع 17 من الموسم الماضي، وقد لا يكون جاهزًا للعب بعد.

وقال دابول: “لا يوجد شيء في الأفق الآن”. “كانت زيارة جيدة معه. أعتقد أنه لاعب كرة قدم جيد. إذا كان الأمر مناسبًا، فسنعمل على حل شيء ما، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن نفعل ذلك».

استخدم بيل بيليشيك منصته الإعلامية الجديدة ليقول ما يفكر فيه بشأن العديد من الأشياء، وقد وجه مؤخرًا بعض الضربات القوية على العمالقة.

انتقد Belichick في عرض Pat McAfee العمالقة لعدم الاحتفاظ بـ Saquon Barkley وللصياغة وعدم لعب Evan Neal، وقام بتمزيق خط الهجوم – كل ذلك طلقات محجبة على المدير العام جو شوين.

اعتاد دابول العمل لدى بيليتشيك مع الوطنيين، وقال: “املأني”، عندما أبلغه رئيسه السابق بالتقييم القاسي للعمالقة.

وقال دابول: “أود أن أقول إن تركيزي ينصب على فريقنا، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لنكون في أفضل حالاتنا”. “وانظر، هناك أشياء يتعين علينا القيام بها بشكل أفضل، لكن لا يمكنني التركيز على الخارج”.

إن تي دكستر لورانس (الورك) لم يتدرب. كان هذا هو النهج الذي تم اتباعه الأسبوع الماضي مع لورانس للتأكد من أنه يتمتع بصحة جيدة قدر الإمكان للعبة.

لم يتدرب CB Cor’Dale Flott (الفخذ) وأظهر Daboll الأمر كما لو أن Flott سيغيب عن مباراة أخرى. CB Adoree ‘Jackson (الرقبة) و CB Tre Hawkins (الكاحل) و LB Ty Summers لم يتدربوا أيضًا.

ركل P جيمي جيلان (أوتار الركبة) على الجانب، وهو تقدم من الأسبوعين الماضيين.

كان WR جالين حياة، الذي أصيب بكسر في أحد أضلاعه في خسارة الأسبوع الماضي أمام النسور، مشاركًا كاملاً.