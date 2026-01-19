يحصل “ماكس تسيبلاكوف” من سكان الجزيرة على فرصة أخرى لإعادة اكتشاف ذاته القديمة

فانكوفر، كولومبيا البريطانية – عندما سجل باتريك روي شريط ماكس تسيبلاكوف كلاعب في فريق KHL، رأى لاعبًا مختلفًا بشكل ملحوظ عن اللاعب الذي كان يكافح للحفاظ على مكانه في تشكيلة فريق Islanders.

“لقد كان مهاجمًا قويًا. قال روي بعد أن تدرب فريق آيلاندز يوم الأحد: “لقد كان مهاجمًا قويًا. كان الرجل الذي يمكن أن يسجل كرات الصولجان في الشباك، وهو الرجل الذي لعب بشكل جيد دفاعيًا”. “بالنسبة لي، هذا هو حمضه النووي. وأريده أن يلعب لعبته.”

سيحصل تسيبلاكوف على فرصة أخرى للقيام بذلك ليلة الاثنين ضد فريق كانوكس عندما يعود إلى تشكيلة سكان الجزيرة مع انسحاب ماكس شابانوف. سيلعب في الخط الثاني مع كال ريتشي وإميل هاينمان، مما يمنحه نظريًا فرصة جيدة لإظهار تلك المهارات.

قال تسيبلاكوف لصحيفة The Post: “(إنهم) رجال يتمتعون بسرعة جيدة حقًا”. “وهيني لديه تسديدة جيدة وريتشي، ذو السرعة الجيدة، يمكنه أن يسدد تسديدة جيدة. أنا فقط بحاجة إلى العمل الجاد، وجعلها وظيفتي في أسفل منطقة O. كن جيدًا في نصف الجدار في منطقة D، فقط انطلق (قرص القرص).”

اتخذ روي مسارًا دبلوماسيًا عندما سُئل عن أداء شابانوف الأخير، لكن الجناح عانى مؤخرًا. لقد خاض خمس مباريات بدون نقطة ولم يسجل سوى هدف واحد في آخر 26 مباراة له.

قال روي: “اعتقدت أنه لعب بشكل جيد في مبارياته”. “في بعض الأحيان تقوم فقط بتجربة أشياء مختلفة.”

وعانى تسيبلاكوف من أجل اكتساب المزيد من القوة هذا الموسم، ولعب أربع مرات فقط منذ التاسع من ديسمبر/كانون الأول نتيجة لذلك.

قال تسيبلاكوف: “الأمر صعب”. “فقط عليك أن تحاول أن تكون إيجابيًا. تدرب، اعمل بجد، احصل على الفرصة واستغل الفرصة.”

أعلن الكنديون في بيان أن فيل جوييت، الفائز بكأس ستانلي أربع مرات مع الكنديين وأول مدرب للفريق، توفي عن عمر يناهز 92 عامًا يوم الأحد.

جوييت، الذي لعب سبعة مواسم مع رينجرز، بما في ذلك مع فريق 1972 الذي خسر أمام بروينز في نهائي الكأس، ذهب 6-40-4 كمدرب لسكان الجزيرة التوسعيين قبل أن يتولى إيرل إنغارفيلد المسؤولية خلف مقاعد البدلاء.

ولم يقدم الكنديون سبب الوفاة في بيانهم، لكنهم قالوا إن عائلة جوييت “تود أن تشكر الجمهور على رغباتهم في التعاطف”.

سيبدأ إيليا سوروكين في حراسة المرمى لسكان الجزيرة يوم الاثنين ضد كانوكس.