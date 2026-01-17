يحصل نولان تراوري لاعب نيتس على إيماءة من فوق إيجور ديمين

سجل لاعب فريق نتس الصاعد نولان تراوري أعلى مستوى له في مسيرته وهو 27:57 في الفوز يوم الجمعة 112-109 على شيكاغو، وحصل على موافقة على اختيار اليانصيب إيجور ديمين.

لعب تراوري – الذي قدم سبع تمريرات حاسمة – في الساعة 8:59 في الربع الرابع، بينما اقتصر ديمين على 2:56 فقط في الفترة الأخيرة المحورية من قبل المدرب جوردي فرنانديز.

أعطى اختيار اليانصيب الروسي المجال لتراوري في الدقائق الخمس الأخيرة.

وقال فرنانديز: “كنت بحاجة إلى إيجور ليقود بهذه القوة البدنية، وهذه هي المحادثات التي أجريناها بيني وبينه”. “أعلم أنه يستطيع القيام بذلك، لأنه في وقت متأخر من المباراة ضد نيو أورليانز، كان لديه تصديات رائعة. لقد حرس تري مورفي وقام بعمل رائع. وكانت تلك اللياقة البدنية، والصدر في الكرة، رائعة. أعلم أنه يستطيع القيام بذلك. وعندما أرى أننا بدأنا الربع أو النصف وهو لا يقدم هذا المستوى من اللياقة البدنية … ونفس الشيء في نهاية المباراة. اعتقدت أنني بحاجة لذلك.

“لكنني سعيد جدًا بكليهما. أنا سعيد جدًا بالطريقة التي يلعبون بها، ومدى نكرانهم للذات، ونواياهم. هذه هي الطريقة التي تتعلم بها وتتحسن. أعلم أن (ديمين) لن يكون سعيدًا إذا أخرجته من اللعبة. هذا ما آمله. ومن هناك، أعلم أنه يستطيع جلب هذا المستوى من اللياقة البدنية للحراسة، والتبديل، وحراسة اللاعبين الأكبر حجمًا، والدخول في الطلاء. ثم كل شيء آخر تقوم به قواه الخارقة في تسديد الكرة وإيجاد الكرة. خط من 3 نقاط أعلم أن هذا موجود.

زياير ويليامز (المرض) وهايوود هايسميث (الشفاء من الجراحة) خرجا من الشباك. كان بن ساراف وثنائي الاتجاه EJ Liddell مع لونغ آيلاند.

وسجل نوح كلوني 23 نقطة في تسديد 4 من 7 من العمق. كانت 11 كرة مرتدة له بمثابة أعلى مستوى في مسيرته.