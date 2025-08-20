يحصل Bears ‘Tyson Bagent على عاطفي بعد تمديد العقد بقيمة 10 ملايين دولار

قد لا يبرز امتداد Tyson Bagent لمدة عامين بقيمة 10 ملايين دولار على جدول الحد الأقصى للراتب من تسعة أرقام من Bears ، ولكن هذا القورتربك ، فهذا يعني أكثر من المال.

أصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ، والذي يمكنه كسب ما يصل إلى 16 مليون دولار بحوافز ، لكل ESPN ، عاطفيًا عند مناقشة الصفقة التي ستنطلق بعد موسم 2025 ويجعله واحدة من أعلى النسخ الاحتياطية التي أجريت في اتحاد كرة القدم الأميركي.

وقال كيس بالدموع للصحفيين يوم الأربعاء “الكثير من الناس لا يعرفون هذا ، لكن والدي ، إنه رجل رافقي”. “لم يكن لديه مياه جارية حتى كان في المدرسة الثانوية. هناك بالتأكيد الكثير من الأشياء – والناس – التي يمكنني بالتأكيد المساعدة في هذه الهدية التي باركتها. أشياء صغيرة من هذا القبيل ، لا أعرف حقًا أي شخص في المنزل لا يحتاج إلى المال. إنه شعور جيد. إنه بالتأكيد وزن خارج كتفي عائلتي. إنه بالتأكيد يعني الكثير.”

لم يسبق له مثيل من جامعة شبرد في القسم الثاني ، حيث فاز بكأس هارلون هيل 2021 ، وقد شغل منصب QB رقم 2 للفريق منذ عام 2023 وقام بتأليف كبير على امتياز شيكاغو.

وقالت GM Ryan Poles خلال بثه يوم الأحد من لعبة Preseason ضد Bills: “لا يوجد عامل أصعب في فريق كرة القدم هذا من Tyson Bagent”.

وقال بن جونسون المدير الفني لفريقه يوم الأربعاء “تايسون يجسد ما نبنيه في شيكاغو بيرز”. “نحن نقوم ببناء فريق مدفوع بالإيمان وبناءه من خلال العمل الجاد ، وليس هناك مثال أفضل على ذلك من تايسون باسنت.”

أكمل Bagent 12 من 22 محاولة تمريرة ضد الفواتير ، وتراكم 196 ياردة وهبوط وهو يستعد للخدمة خلف بداية كالب ويليامز على الرسم البياني العمق.

إن الانضمام إلى النسخ الاحتياطي لـ Texans Davis Mills باعتباره QBs الحالي الوحيد الذي يحصل على تمديد العقد قبل انتهاء صفقات الصاعد الخاصة بهم ، فإنه سيأخذه بخفة.

“هذا يعني العالم” ، قال باجنت. “هذا هو أفضل مجاملة يمكنني التفكير في تلقيها. هذا يعني أن العالم. إنه يسمح لي بالوصول إلى المكتب بقدر ما يمكن أن أمتلكه. طالما شعرت بذلك وأواصل العمل بجد قدر استطاعتي – كلما كنت أعمل أصعب ، كلما أحصل على محظوظ. فقط أحاول أن أبقي هذا الشيء.”