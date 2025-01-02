يحصل Jimmy Garoppolo على اختبار محتمل لـ NFL لعام 2025 مع بداية Rams

لأول مرة منذ أكثر من عام، سيبدأ جيمي جاروبولو مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية حتى يتمكن فريق رامز من إراحة لاعب البداية ماثيو ستافورد لفترة ما بعد الموسم.

لم يبدأ Garoppolo، الذي سيحصل على دعوة لفريق رامز الحائز على NFC West ضد Seahawks يوم الأحد في الأسبوع 18، في أي مباراة منذ الأسبوع الثامن في عام 2023 لفريق Raiders.

على مستوى أكبر، إنها فرصة لـ Garoppolo، 33 عامًا، ليُظهر لبقية اتحاد كرة القدم الأميركي ما لا يزال قادرًا على التوجه إلى وكالة مجانية في هذا الموسم.

وقع Garoppolo عقدًا لمدة عام واحد مع فريق Rams في غير موسمه الماضي بعد أن كان اللاعب الأساسي في سان فرانسيسكو في الفترة من 2019 إلى 2022 – حيث صنع Super Bowl في عام 2020 – قبل عام صعب في لاس فيغاس الموسم الماضي. العديد من الإصابات أعاقت مسيرته.

هذا العام، أمضى معظم وقته كلاعب وسط فريق رامز الكشفي بينما كان ينتظر وقته للحصول على فرصة لإثبات ما يمكنه فعله.

قال جاروبولو يوم الأربعاء، وفقًا لسجل مقاطعة أورانج: “في أي وقت تجلس فيه على العشب في حدث حي، فهذه هي سيرتك الذاتية”. “لذلك هذه هي الطريقة التي تعاملت بها دائمًا مع الأمر. لن يكون الأمر مختلفًا هذا الأسبوع.”

كما وصف لاعب الوسط المخضرم فرصة اللعب بأنها “قادمة منذ وقت طويل”.

أشاد شون ماكفاي مدرب رامز باحترافية جاروبولو وكيف كان يتصرف طوال الموسم.

قال ماكفاي: “ما رأيته هو مجرد رجل تعامل مع الأمر كمحترف”. “لقد رأيت للتو رجلاً كان متسقًا للغاية. لديه طريقة رائعة عن نفسه. لقد استخدم كل التدريبات التي جمعها ليتحسن. لقد كان حقًا جزءًا كبيرًا من النمو الذي رأيته من دفاعنا على مدار العام.

مع بداية Garoppolo، سيكون اللاعب الثالث Stetson Bennett IV هو البديل يوم الأحد في نهائي الموسم العادي.

تدرس لوس أنجلوس أيضًا ما إذا كانت ستجلس مع مبتدئين آخرين يوم الأحد أم لا.